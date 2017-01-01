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Прототип одного из самых редких суперкаров Bugatti продадут на аукционе

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Bugatti EB110 SS приводил в движение 3,5-литровый мотор.
Bugatti EB110 SS
Bugatti EB110 SS
Bugatti

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Париже прототип суперкара Bugatti EB110 SS 1993 года в уникальной заводской модификации. За автомобиль, пробег которого составляет 3 300 километров, планируется выручить от 850 000 до 1 100 000 евро. Всего компания выпустила 36 экземпляров модели.

В отличие от стандартного автомобиля, выставленный на продажу прототип изначально был заднеприводным. Его использовали для тестирования силовой установки и омологации. Позднее суперкар оснастили системой полного привода и двигателем от прототипа EB110 GT, который в 1992 году установил рекорд скорости — 342,7 километра в час.

Bugatti EB110 SS
Bugatti EB110 SS
Bugatti

Помимо этого, автомобиль получил ряд других изменений. В частности, для решения проблем с подачей топлива его укомплектовали двумя бензобаками, по одному для каждого ряда цилиндров V-образного мотора, с единой заливной горловиной. Также прототип EB110 SS оснастили измененным рычагом переключения передач и крышкой двигателя из углеродного волокна.

Bugatti EB110 SS
Bugatti EB110 SS
Bugatti

Bugatti EB110 SS приводил в движение 3,5-литровый мотор V12 с четырьмя турбинами, отдача которого составляла 611 лошадиных сил и 647 Нм крутящего момента. Разгон до сотни у суперкара занимал 3,3 секунды, а максимальная скорость составляла 355 километров в час.

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Теги: Bugatti
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Источник: Bigmir)net

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