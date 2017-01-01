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В США продают лимузин Ferrari 360

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Максимальное предложение – 104 400 долларов.
Лимузин Ferrari 360
Лимузин Ferrari 360
Ferrari

Уникальный лимузин, построенный на базе Ferrari 360 2003 года выпуска, выставлен на продажу на аукционе eBay. Автомобиль родом из Лос-Анджелеса уже успел собрать 15 заявок. Максимальное предложение – 104 400 долларов.

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Владельцу эта сумма показалась слишком маленькой и «самый редкий лимузин Ferrari в мире» все еще ждет нового владельца. Уникальным шестидверным автомобилем с открывающимися в разные стороны распашными задними дверьми, уже владели девять человек. Десятым станет тот, кто оценит достоинства лимузина. Учитывая то, что обычные «короткие» 360 Modena стоят примерно столько же, сколько предложили за ункиальный Ferrari, а автомобиль с меньшим пробегом и того дороже владелце вправе рассчитывать на большую сумму.

Совсем недавно на том же онлайн-аукционе eBay был выставлен переделанный в лимузин электрокар Tesla Model S. Авторами уникального проекта стали специалисты калифорнийского ателье Big Limos. Начальная цена лота - 80 400 долларов. Изначально переделка была оценена в 200 тысяч долларов.

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Теги: Ferrari
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Источник: Bigmir)net

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