Легендарный Mercedes продают по цене суперкара

Очень редкий Brabus.

В Москве на продажу выставлен необычный Mercedes-Benz S-Class 1997 года. Для начала сообщим тебе, что цена Мерседес 197 тыс. долларов.

Легендарный Mercedes

Дело в том, что это не простой Mercedes W140, а очень редкий Brabus 7,3 S. Для начала сообщим тебе, что под его капотом – 7,3-литровый V12 M120 мощностью 585 л. с. Для справки, именно таким мотором оснащен знаменитый суперкар Pagani Zonda. С 5-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 314 км/ч.

Кроме того, Brabus 7,3 S недавно отреставрировали и немного доработали. В частности, он получил карбоново-керамические тормоза от более современного Mercedes CLS63.

Также у Мерседес 140 полностью новый салон с раздельными задними сиденьями и современная мультимедийная система с большим дисплеем. А на крышке багажника теперь красуется автомат Калашникова.