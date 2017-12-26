В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в супермаркет

Полицию ждали два часа.

В Киеве водитель припарковался на входе в Billa Татьяна Довбенко

На улице Драгоманова в Киеве водитель Dacia припарковал автомобиль прямо напротив входа в магазин, так что зайти туда с коляской невозможно.

Об этом в Facebook написала Татьяна Добвенко.

Машина мешала заходить в магазин Татьяна Довбенко

“Сегодня пошли в обед с коляской в Биллу на Драгоманова. А тут сюрприз, вход полностью перекрыт. Прогулочная коляска не проезжает. А что если человек на инвалидной??? Будь без хлеба? Вызвали наряд, ждали часа два“, - сообщила она.

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По словам женщины, полицию вызвали потому, что в магазине что-либо предпринять по этому поводу отказались, “только рукой махнули“.

Татьяна просит водителей не забывать про “маломобильное население“.

Напомним, в 2017 году в Украине увеличили штраф за парковку на местах для инвалидов (от 1020 до 1700 гривен).