В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в супермаркет
На улице Драгоманова в Киеве водитель Dacia припарковал автомобиль прямо напротив входа в магазин, так что зайти туда с коляской невозможно.
Об этом в Facebook написала Татьяна Добвенко.
“Сегодня пошли в обед с коляской в Биллу на Драгоманова. А тут сюрприз, вход полностью перекрыт. Прогулочная коляска не проезжает. А что если человек на инвалидной??? Будь без хлеба? Вызвали наряд, ждали часа два“, - сообщила она.
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По словам женщины, полицию вызвали потому, что в магазине что-либо предпринять по этому поводу отказались, “только рукой махнули“.
Татьяна просит водителей не забывать про “маломобильное население“.
Напомним, в 2017 году в Украине увеличили штраф за парковку на местах для инвалидов (от 1020 до 1700 гривен).
Полная версия правил
Терпилы обоссаные!
Почему никто не поцарапал это корыто и не спустил шины???