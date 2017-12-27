Итоги 2017 года: названы самые продаваемые авто в Украине

Украинцы в 2017 году купили на 25 процентов больше новых машин, чем в 2016-ом. В лидерах Toyota, Renault и Volkswagen.

Украинский авторынок в 2017 году вышел на докризисный уровень продаж – наши соотечественники купили 80 271 новый автомобиль. Как сообщает AUTO-Consulting, это на 24,5% больше, чем было приобретено в 2016-ом.

Аналитики отмечают, что увеличение импорта подержанных автомобилей ударил по бюджетному сегменту, особенно по “китайцам“. Страдали от этой конкуренции также ЗАЗ и Lada. А вот средний ценовой сегмент, а особенно премиальные бренды, покупатели которых привыкли к новым автомобилям, и стали драйверами роста автопродаж.

Топ продаж новых авто в Украине по моделям autoconsulting.com.ua

Лидером украинского авторынка в 2017 году в очередной раз стала Toyota. Дилеры японской марки нарастили продажи на 25,5%. Сразу три Тойоты оказались в Топ -10 самых популярных в Украине: RAV4 (4 место), Toyota Corolla (7) и Camry (9).

Toyota RAV4 фото производителя

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На втором месте по итогам 2017 года, как и годом ранее, - Renault. Но теперь отрыв от Toyota сократился, динамика роста выросла до 36,7%, а в отдельные месяцы, к примеру в декабре, Рено уже опережала японских конкурентов.

В Топ-10 популярных моделей у Renault сразу два представителя: второе место у Duster, третье у Logan.

Renault Duster фото производителя

На третьем месте в 2017 г, как и годом ранее, - Volkswagen. Тактику на украинском рынке импортер не менял с прошлого года. Изменилась лишь модель-бестселлер. В 2017 году самым продаваемым стал VW Golf Variant.

VW Golf Variant фото производителя

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Четвертое место по итогам 2017 года заняла Skoda, чешский бренд увеличил продажи на 37% - это лучший показатель в Топ-10. У Skoda наиболее популярной моделью традиционно стала Octavia, которая заняла 5-е место в списке самых популярных.

Skoda Octavia фото производителя

Стабильно на 5-м месте оказалась и Kia, с неплохим ростом продаж в 33,8%. Из линейки корейского бренда лучше всех продается Sportage (дилерам Kia удалось продать 3715 таких авто, что почти на 1000 больше, чем год назад).

Kia Sportage фото производителя

Если первые 5 мест на авторынке остались неизменными с прошлого года, то дальше уже пошли перемены. На 6-е за 2017 год удалось выбиться Hyundai, а модель Tucson вошла в число самых популярных также на 6-м месте. Улучшил позицию до 7-го мета и Nissan. Дилерам удалось увеличить продажи на 34%. В Топ-10 самых популярных моделей у бренда вошел Qashqai. Ford по итогам 2017-го оказался на 8-м месте и снизил продажи на -6,7%. А на 9-е место вышла Mazda, дилеры которой продемонстрировали 15%-ый рост продаж. Это позволило подняться хедлайнеру бренда – кроссоверу CX-5 на 15-е место среди самых популярных моделей украинского авторынка.

Топ продаж новых авто в Украине за 2017 год autoconsulting.com.ua

Второй год подряд в Топ-10 украинского авторынка входит и премиальный бренд, и второй год подряд – это BMW. Если в прошлом году это воспринималось как сенсация, то в 2017-м это уже стало нормой. BMW проводила интересную маркетинговую политику и это позволило баварцам держать в тонусе всех премиальных конкурентов, даже не смотря на снижение объемов. Показательно, что буквально в шаге от Топ-10 оказалось еще сразу два премиальных бренда: Audi и Mercedes-Benz, что говорит о повышенном спросе на премиум у украинских покупателей.

Напомним, в 2017 году Украина стала мировым лидером по доле кроссоверов в продажах - даже выше Америки и Китая.