Итоги 2017 года: украинцы купили в 20 раз меньше авто, чем россияне

При этом в 2017 году украинцы, скупая евробляхи, помогли Литве увеличить продажи автомобилей на 27 процентов.

По итогам 2017 года в Украине было продано 80 271 новый легковой автомобиль, что на 24,5% больше, чем годом ранее. Однако рост продаж не улучшил позиции Украины в сравнении с другими европейскими странами.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Поскольку продажи автомобилей в Европе выросли, Украина как была на 23 месте по итогам 2016 года, так и осталась на это позиции год спустя. Меньше, чем в Украине, продают такие страны, как Словения, Люксембург, Хорватия, Беларусь, Болгария, Литва, Эстония, Исландия, Латвия и Кипр, хотя стоит учитывать, что по населению они в разы меньше - в пересчете на 1000 жителей Украина в очередной раз продемонстрировала антирекорд. А если сравнивать с Россией, где купили более 1,5 миллиона машин, то украинский рынок в 20 раз меньше.

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Анализируя продажи в 2017 году, эксперты выделили несколько интересных особенностей. Так, в Польше рост авторынка составил 17%, здесь приобрели 486 тыс. новых автомобилей. При этом, Польша остается на 8-м месте в Европе. Здесь уместно напомнить, что в 2008-м году Украина занимала 7-е место в Европе по числу проданных новых автомобилей с результатом 623 тыс. штук и опережала не только Польшу, но и Бельгию. Нашим конкурентом тогда была Испания, занимавшая 6-е место. Испания и сейчас занимает 6-е место (1,2 млн. новых авто за год), только Украине до Испании теперь очень далеко.

Авторынок Европы в 2017-ом

Также большой рост продаж новых автомобилей отмечен в Литве - 27,3%. Тут этой стране активно помогали украинцы, которые скупали евробляхи. Литовцы на вырученные средства также активно покупали себе нормальные современные модели.

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Также самый высокий рост продаж среди европейских стран зафиксирован в Беларуси. Здесь за 2017 год продали уже 34 тыс. новых авто, что соответствовало росту в 27,8%. Активно прибавили в продажах и в Венгрии, где реализация выросла на 20,4%.

Суммарно европейский авторынок тоже неплохо вырос +4,2%, а всего в указанных странах было продано 17,3 млн. автомобилей. Для сравнения, в США продажи за год составили 17,2 млн авто и страны Европы теперь авторынок №2 в мире, после Китая.

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