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Автомобиль года в Украине 2018: финалисты

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Журналисты протестировали 14 авто.
Автомобиль года в Украине 2018: финалисты
© autoconsulting.com.ua
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  • На звание Автомобиль года претендуют 14 моделей
  • На звание Автомобиль года претендуют 14 моделей
  • Peugeot 3008
  • Renault Koleos
  • Mercedes-Benz S-Class
  • Renault Megane Sedan
  • Ford Fiesta
  • Citroen C3
  • Honda Civic
Автомобиль года в Украине 2018: финалисты
На звание Автомобиль года претендуют 14 моделей
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В Киеве провели финальные тестовые заезды на автомобилях, которые претендуют на титулы Автомобиль года и Кроссовер года.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

В тестах на Жуковом острове приняли участие 22 члена журналистского жюри и 14 автомобилей-претендентов. 7 легковых и 7 кроссоверов. Для каждого класса – легковушки и SUV - проложили по две тестовые трассы, в том числе по бездорожью. Журналисты разделились на две группы и по очереди ездили на всех автомобилях-претендентах.

На звание лучшего легкового автомобиля 2018 года в Украине претендуют Mercedes-Benz S-Class, Renault Megane Sedan, Ford Fiesta, Citroen C3, Honda Civic, Hyundai i30, Volkswagen Arteon.

На звание Кроссовер/SUV 2018 года в Украине претендуют Skoda Kodiaq, Peugeot 3008, Renault Koleos, Mazda CX-5, Honda CR-V, SEAT Ateca, Ford Kuga.

Кто за кого голосовал –информация конфиденциальная. Официально результаты конкурса – победителей в разных номинациях - объявят 6 февраля.

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Теги: автомобиль года, конкурс, Honda, Ford, Mazda, Hyundai, Skoda
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