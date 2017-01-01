Автомобиль года в Украине 2018: финалисты

Журналисты протестировали 14 авто.

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В Киеве провели финальные тестовые заезды на автомобилях, которые претендуют на титулы Автомобиль года и Кроссовер года.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

В тестах на Жуковом острове приняли участие 22 члена журналистского жюри и 14 автомобилей-претендентов. 7 легковых и 7 кроссоверов. Для каждого класса – легковушки и SUV - проложили по две тестовые трассы, в том числе по бездорожью. Журналисты разделились на две группы и по очереди ездили на всех автомобилях-претендентах.

На звание лучшего легкового автомобиля 2018 года в Украине претендуют Mercedes-Benz S-Class, Renault Megane Sedan, Ford Fiesta, Citroen C3, Honda Civic, Hyundai i30, Volkswagen Arteon.

На звание Кроссовер/SUV 2018 года в Украине претендуют Skoda Kodiaq, Peugeot 3008, Renault Koleos, Mazda CX-5, Honda CR-V, SEAT Ateca, Ford Kuga.

Кто за кого голосовал –информация конфиденциальная. Официально результаты конкурса – победителей в разных номинациях - объявят 6 февраля.