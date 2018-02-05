Васадзе рассказал, когда начнут выпускать замену Ланосу

Васадзе жалуется на "нечестных" конкурентов, которые в нарушение ВТО поставляют в Украину автомобили без акцизов и пошлин.

Васадзе говорит, что замена Ланосу появится не ранее чем через два года liga.net

Владелец корпорации УкрАВТО и Запорожского автозавода Тариэл Васадзе утверждает, что для запуска производства собственных моделей ЗАЗу нужен “не один миллиард долларов“. Об этом он рассказал в интервью изданию Лига.

Читай также: Итоги года на б/у авторынке: Ланос впервые проиграл Пассату

По словам Васадзе, при нынешних объемах производства Запорожский автомобильный завод не зарабатывает на новых автомобилях.

“Мы получаем только убытки. Завод рассчитан на выпуск 150 000 автомобилей в год, а выпускает до 5000. Соответственно, имеем высокую себестоимость продукта. При этом компания обслуживает огромные кредитные обязательства“, - сказал он.

Комментируя ценообразование, он вспомнил одного из конкурентов ЗАЗа - Ravon, который GM выпускает в Узбекистане. Заявленную стоимость модели ( 193 000 грн - около $7000), по словам владельца одной из крупнейших автомобильных компаний в Украине, обеспечивают льготы, которые правительство Узбекистана предоставило производителю с нарушениями правил ВТО: нулевая ставка на НДС, нулевая импортная пошлина, нулевой акциз и полное освобождение от уплаты налога на прибыль и на землю.

“Более того, в Украину они поставляют автомобили свободно, а свой рынок для нас полностью закрыли. Вы можете представить, чтобы на рынок ЕС кто-либо поставлял автомобили, произведенные с такими льготами? Такой демпинг мгновенно облагается спецпошлиной“, - отметил он.

Васадзе утверждает: чтобы поставить новую модель на действующем современном заводе, надо инвестировать не один миллиард долларов. Это можно делать, но для этого нужен соответствующий объем продаж на местном рынке, и не должно быть экономических стрессов, которые в Украине наблюдаются с периодичностью в пять лет.

Читай также: В Украине создали беспилотник на базе ZAZ Lanos

Что касается Ланоса, производство которого ЗАЗ остановил в 2017 году, то руководство предприятия ведет переговоры, чтобы поставить на место этой модели “более модернизированную машину“.

“Однако она появится не ранее чем через два года. Нужно понимать, что экономически целесообразный объем производства как минимум 50 000 автомобилей в год. А это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 000 новых легковых автомобилей“, - рассказал Васадзе.