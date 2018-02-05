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Васадзе рассказал, когда начнут выпускать замену Ланосу

Комментариев: 22
Васадзе жалуется на "нечестных" конкурентов, которые в нарушение ВТО поставляют в Украину автомобили без акцизов и пошлин.
Васадзе говорит, что замена Ланосу появится не ранее чем через два года
Васадзе говорит, что замена Ланосу появится не ранее чем через два года
liga.net

Владелец корпорации УкрАВТО и Запорожского автозавода Тариэл Васадзе утверждает, что для запуска производства собственных моделей ЗАЗу нужен “не один миллиард долларов“. Об этом он рассказал в интервью изданию Лига.

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По словам Васадзе, при нынешних объемах производства Запорожский автомобильный завод не зарабатывает на новых автомобилях.

“Мы получаем только убытки. Завод рассчитан на выпуск 150 000 автомобилей в год, а выпускает до 5000. Соответственно, имеем высокую себестоимость продукта. При этом компания обслуживает огромные кредитные обязательства“, - сказал он.

Комментируя ценообразование, он вспомнил одного из конкурентов ЗАЗа - Ravon, который GM выпускает в Узбекистане. Заявленную стоимость модели ( 193 000 грн - около $7000), по словам владельца одной из крупнейших автомобильных компаний в Украине, обеспечивают льготы, которые правительство Узбекистана предоставило производителю с нарушениями правил ВТО: нулевая ставка на НДС, нулевая импортная пошлина, нулевой акциз и полное освобождение от уплаты налога на прибыль и на землю.

“Более того, в Украину они поставляют автомобили свободно, а свой рынок для нас полностью закрыли. Вы можете представить, чтобы на рынок ЕС кто-либо поставлял автомобили, произведенные с такими льготами? Такой демпинг мгновенно облагается спецпошлиной“, - отметил он.

Васадзе утверждает: чтобы поставить новую модель на действующем современном заводе, надо инвестировать не один миллиард долларов. Это можно делать, но для этого нужен соответствующий объем продаж на местном рынке, и не должно быть экономических стрессов, которые в Украине наблюдаются с периодичностью в пять лет.

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Что касается Ланоса, производство которого ЗАЗ остановил в 2017 году, то руководство предприятия ведет переговоры, чтобы поставить на место этой модели “более модернизированную машину“.

“Однако она появится не ранее чем через два года. Нужно понимать, что экономически целесообразный объем производства как минимум 50 000 автомобилей в год. А это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 000 новых легковых автомобилей“, - рассказал Васадзе.

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Теги: Васадзе, ЗАЗ, Lanos, автопроизводители
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Комментариев (22)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  05.02.2018, 17:49
Оценка:  0
гость
"Каждый раз, когда я понижаю цену своих автомобилей на доллар, я получаю 100 тысяч новых клиентов".
Генри Форд
гость  (аноним)  05.02.2018, 17:28
Оценка:  +2
гость
Ситуация с еврономерами четко показала, чем покупать твое ведро с гайками, лучше купить евробляху, и дешевле и десятилетнее качественнее чем твое новое.
Когда мировые производители конкурировали и объединялись, наши придумываои заоблачные ставки, вот теперь сидите на обочине и глотайте пыль.
гость  (аноним)  05.02.2018, 17:24
Оценка:  +2
гость
Ну да, ну да, вот ни у кого конкурентов нету, а у ЗАЗа есть, все надо сделать нулевое, чтобы только он себе в карман косил. Не умеете делать свое, не мешайте по приемлемой цене завозить нормальный продукт.
DARTOV    05.02.2018, 17:23
Оценка:  +1
DARTOV
Не могут производить? Нужно снять налоги и давать людям покупать машины без накруток в 90% от стоимости. К тому же по заключению ЗСВТ цена авто не должна отличаться более 10% от европейской, то зачем нас нагибают? А Васадзе? Все просто, вернуть завод государству и раскулачить ирода.
DARTOV    05.02.2018, 17:21
Оценка:  +2
DARTOV
Корейский Ланос стоил 4800 - 5200 дол., а потом он стал стоить 11200 дол. Притом Васадзе 12 лет пользовался льготами в налогах, ото и нужно было вкладывать в производство, а не на карман хапать, а теперь плачет....
гость  (аноним)  05.02.2018, 17:20
Оценка:  +2
гость
вот интэрэсно, он патриёт своей продукции? 100 пудов в личном автопарке только зазы и лайносы))))
П    05.02.2018, 17:13
Оценка:  +2
П
А чем ты думал,когда "приватизировал" ЗАЗ? Тебе еще на развитие пару-тройку миллиардов баксов? Вообще педали попутал.
гость  (аноним)  05.02.2018, 17:11
Оценка:  +1
гость
...какие ВЫ все злые...скинемся пацану на бизнес...
tetyalissa    05.02.2018, 17:07
Оценка:  +1
tetyalissa
\\ Типичный представитель из семейства кровососущих - КЛОП !!! ( Добавить больше нечего ..... )
гость  (аноним)  05.02.2018, 16:59
Оценка:  +1
гость
А каким образом государственное предприятие оказалось в частных руках? Кто-то может напомнить историю этого дерибана??! Наверное был открытый конкурс????
Может я чего-то не знаю?
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