Новый кроссовер Subaru Outback – официально в Украине

Начало весны в Украине ознаменовалось презентацией нового кроссовера от Subaru - Outback 2018 года. Автомобиль получил измененный передний бампер, более агрессивную решетку радиатора, внешние зеркала заднего вида более совершенной формы с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Фары головного света теперь полностью светодиодные, оборудованные системой автоматического переключения дальнего света фар - HBA (HighBeamAssist) и функцией адаптивного поворота фар головного света (SRH). Для кроссовера предлагаются 18-дюймовые колесные диски нового дизайна.

Интерьер машины также не остался в стороне от изменений. Во всех комплектациях Outback на торпедо установлен 8-дюймовый сенсорный монитор, через который можно управлять навигацией TomTom, аудиофайлами, подключенными через протоколы AppleCarPlay и AndroidAuto смартфонами и пр. Аудиосистема Harman/Kardon, состоящая из 12 динамиков, может быть установлена в качестве опции и обеспечивает в салоне качественное озвучивание мультимедиа. В качестве опции в крыше автомобиля может устанавливаться прозрачный сдвижной люк. Угол наклона спинки задних сидений может быть отрегулирован в соотношении 60/40.

Outback 2018 приводится в движение 2,5-литровым бензиновым двигателем, мощность и максимальный крутящий момент которого составляют 175 л. с. и 235 Нм соответственно. 16-клапанный четырехцилиндровый мотор в смешанном цикле потребляет всего 7,3 литра топлива на 100 км. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор Lineartronic.

Традиционно для автомобилей Subaru, кроссовер Outback 2018 года снабжен симметричным постоянным полным приводом, его муфта в режиме реального времени может менять соотношение крутящего момента между осями. На бездорожье серьезным подспорьем будет система X-Mode, которая, для улучшения проходимости, меняет настройки мотора, трансмиссии и системы динамической стабилизации. X-Mode включает в себя модуль, который автоматически поддерживает постоянную скорость при спуске со склона.

На обновленном кроссовере также установлена система SI-Drive, которая адаптирует ходовые качества автомобиля под стиль управления водителя. Система имеет два предустановленных режима - Sport и Intelligent, а управление режимами происходит нажатием выделенных клавиш на рулевом колесе.

Главным новшеством в Subaru Outback 2018 в сфере активной безопасности стала система помощи водителю -EyeSight. Она включает в себя комплекс систем: адаптивный круиз-контроль, который работает в диапазоне от 0 до 200 км/ч, систему мониторинга впереди идущих автомобилей (машина сигнализирует о том, что впереди идущий автомобиль начал движение), систему предупреждения о схождении с полосы движения, а также предупреждение о рыскании в полосе. Кроме этого, если водитель случайно включил режима Drive вместо Reverse, а перед автомобилем есть препятствие, то система автоматически ограничивает тягу двигателя, чтобы избежать столкновения.

Новый кроссовер Subaru Outback образца 2018 года можно увидеть вживую в официальных дилерских салонах марки в Украине.