Cadillac потроллил разработки Илона Маска.

Компания Cadillac выпустила новый рекламный ролик из серии Future is Here, в котором показала преимущества своего автопилота перед разработкой Теслы. Видео опубликовано на канале американского производителя в YouTube.

Предлагаемая Cadillac система Super Cruise — первый в мире полуавтономный автопилот для шоссе, который, в отличие от системы Tesla, не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Поэтому на видео водитель седана Cadillac CT6 обгоняет Tesla Model S и демонстративно убирает руки с руля.

Cadillac сравнил свой автопилот с Теслой 0:00 / 00:16

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