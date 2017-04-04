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Cadillac сравнил свой автопилот с Теслой

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Cadillac потроллил разработки Илона Маска.
Cadillac показал свой автопилот
Cadillac показал свой автопилот

Компания Cadillac выпустила новый рекламный ролик из серии Future is Here, в котором показала преимущества своего автопилота перед разработкой Теслы. Видео опубликовано на канале американского производителя в YouTube.

Предлагаемая Cadillac система Super Cruise — первый в мире полуавтономный автопилот для шоссе, который, в отличие от системы Tesla, не требует от водителя постоянно держать руки на руле. Поэтому на видео водитель седана Cadillac CT6 обгоняет Tesla Model S и демонстративно убирает руки с руля.

Cadillac сравнил свой автопилот с Теслой
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Теги: Cadillac, автопилот, Tesla, новые технологии
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Источник: motor.ru

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