Citroёn Jumpy: новые награды в мире, выгода в Украине

Получить все лучшие преимущества Нового Citroёn Jumpy могут и покупатели в Украине.

Новый Citroёn Jumpy с честью продолжает историю модели как незаменимого помощника в бизнесе и надежного транспортного партнера. В марте Новый Citroёn Jumpy заслужил титул “Лучший крупный бизнес-фургон“ (Best Large Trades Van) в конкурсе “Бизнес-фургон 2018 года“ (Business Van of the Year Awards 2018), что проводится в Великобритании – это очередное подтверждение высокого качества, отменной надежности, отличной экономичности новинки.

Получить все лучшие преимущества Нового Citroёn Jumpy могут и покупатели в Украине. Причем каждый клиент может выбрать вариант под свои вопросы и задачи, ведь для фургона Citroёn Jumpy доступен широкий выбор различных модификаций. Во-первых, можно выбрать один из трех размеров кузова: короткий вариант – удобный на тесных улицах в центре города; длинный вариант – для перевозки максимально-возможного объема груза; средний вариант – как некая «золотая середина». Во-вторых, можно выбрать один из двух моторов: экономичный дизель HDi 90 – для тех, кто ездит бережливо; мощный двигатель HDi 150 – для тех, кому нужно быстро перевозить тяжелые грузы. Наконец, третье – выбор специфического оснащения и оборудования для комфорта: дополнительная боковая сдвижная дверь, защитная перегородка салона, остекленные распашные задние двери, защитное покрытие кузова. Со всеми версиями модели можно ознакомиться в конфигураторе.

Особенно стоит отметить изначально высокий уровень базового оснащения: системы ABS и ESP, подушки безопасности, усилитель руля, бортовой компьютер, круиз-контроль, фирменная защита двигателя, электрические стеклоподъемники. Также автомобиль можно дополнительно оснастить уникальными опциями, которые крайне полезны в работе: система улучшения проходимости Grip Control и всесезонные шины, полный привод от Dangel и увеличенный клиренс, оригинальный фаркоп. Отдельно стоит отметить уникальный модульный трансформируемый салон Moduwork: трехместный салон (посадочная формула 1+2), окно для перевозки длинномеров, регулировка сидения водителя по высоте, складывающиеся сиденья пассажиров. Наконец, все самые востребованные и необходимые опции можно получить в одном пакете Бизнес, который дает дополнительную выгоду относительно стандартных цен на эти опции. Подробнее о модели можно узнать в шоуруме на официальном сайте.

Автомобиль доступен по очень выгодной цене – от 584 300 грн. Кроме того, Новый Citroёn Jumpy можно приобрести в кредит или лизинг на выгодных условиях фирменных программ финансирования в кредит и лизинг от Citroёn (первый взнос всего от 20%). Будьте уверены: Citroёn Jumpy – это надежный партнер, который заботится о вашем бюджете и прибыльности вашего бизнеса.

Детальная информация о Citroёn – на сайте www.citroen.ua.

Справка о компании:

Официальное представительство Citroёn в Украине начало свою операционную деятельность в июне 2010 года. Главная цель представительства – привнесение европейской Citroёn продаж и обслуживания автомобилей Citroёn. Линейка автомобилей Citroёn в Украине представляет широкий модельный ряд: компактный хэтчбек Новый Citroёn C3, стильный городской кроссовер Citroёn С4 Cactus, обновленный хэтчбек Citroёn С4, обновленный седан Citroёn C-Elysée, технологичные и просторные Citroёn С4 Picasso и Citroёn Grand С4 Picasso, вместительный минивэн Citroёn SpaceTourer. Кроме того: пассажирские и коммерческие Citroёn Berlingo, Citroёn Jumpy, Citroёn Jumper.

Бренд Citroёn

Как международный автомобильный бренд, который находится в центре массового рынка, Citroёn культивирует смелость и творчество с 1919 года. Выделяясь своим дизайном и обеспечивая ценное ощущение “домашнего уюта“ благодаря высокому уровню комфорта и передовым технологиям, автомобили Citroёn, к примеру, Новый C3 или компактный SUV C3 Aircross, привносят свежий “ветер перемен“ в автомобильный мир. Бренд популярен благодаря своему подходу к работе: главным источником вдохновения для Марки являются реальный люди, их образ жизни. Это нашло свое отражение в фирменно девизе компании: Inspired By You (“Вдохновленный вами“). Этот подход также проявляется в уникальных сервисах и решениях: сайт-помощник Citroёn Advisor, мобильные приложения Citroёn Rent & Smile и Citroёn Earn & Drive. Располагая сетью из 10 000 дилерский центров и СТО в порядка 80-ти стран мира, Citroёn реализовал в 2016 году более 1,1 млн. автомобилей. Бренд является обладателем восьми чемпионских титулов в мировом раллийном чемпионате FIA WRC (World Rally Championship) и по итогам 2016 года стал обладателям трех подряд чемпионских титулов в мировых кузовных гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).