Открытие обновленного дилерского центра Лексус Львов

15 марта 2018 года во Львове состоялось открытие обновленного автосалона Лексус Львов в соответствии с новой концепцией позиционирования премиального бренда.

Lexus становится не просто маркой высокотехнологичных премиальных автомобилей с изысканным дизайном и передовыми технологичными решениями, а брендом стиля жизни.

Lexus предлагает премиальные материалы в сочетании с ручной работой, высококвалифицированным мастерством и передовыми инженерными разработками. Поэтому в основе стиля жизни Lexus по-прежнему остается роскошь, но в наиболее прогрессивной и динамичной форме. Для целостного восприятия дизайнеры разработали единый концептуальный стиль, узнаваемый как в элементах кузова автомобиля, так и в оформлении экстерьера и интерьера дилерского центра.

В торжественной церемонии открытия приняли участие такие важные гости как: глава Lexus Europe Паскаль Руж, Генеральный директор ПИИ Тойота-Украина Такахиде Аибара, собственник дилерского центра Лексус Львов Павел Волков.

Полное погружение в стиль жизни от Lexusсостоялось благодаря насыщенной экспериментами и яркими эмоциями программе, которая соответствовала темам, поддерживающим ценности бренда: Craftmenship, Innovations, Experiments.

Абсолютно новый и неожиданный опыт гостям мероприятия подарили:

- один из лучших портных Украины Тимофей Файн, который представил аксессуары ручной работы в рамках крафтовой коллекции по случаю 20-тилетия модели LexusRX, а также исполнил диджей-сет;

- известный львовский инстаграм-фотограф Леонид Мартынчик, ранее одержавший победу в фотопроекте #NX_Vision от Lexus, представил на событии специальный фотопроект посвященный обновленному автосалону Лексус Львов;

- креативный шеф-повар Юрий Ковриженко, который продемонстрировал гастрономическое шоу и разработал ароматические фруктовые эссенции для шампанского;

- экспериментальный женский музыкальный дуэт диджея Ксении Палфи и вокалистки Ольги Дибровой, который наполнил атмосферу события драйвовым звучанием.

Lexus. Experience Amazing!