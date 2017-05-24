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Фалькон-Авто устанавливает весенние цены на Kia Sportage и cee'dРеклама

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В период с 17.04.2018 по 31.05.2018 в официальной дилерской сети Kia в Украине будут действовать специальные цены.
Фалькон-Авто устанавливает весенние цены на Kia Sportage и cee'd

До конца мая в официальной дилерской сети Kia компании Фалькон-Авто (входит в состав Корпорации УкрАВТО) кроссоверы Kia Sportage можно приобрести с выгодой до 1800 Евро, в то время как выгода на хэтчбеки и универсалы cee'd составляет 800 Евро.

В период с 17.04.2018 по 31.05.2018 в официальной дилерской сети Kia в Украине будут действовать специальные цены, установленные на ограниченный склад автомобилей Kia Sportage и cee'd 2017 производства.

Kia Sportage, самый популярный кроссовер в Украине в 2017 году, оснащенный двухлитровым 155-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП, можно приобрести по цене от 18 900* Евро, при этом выгода составляет от 1200 евро**.

Поклонникам дизельных авто советуем обратить внимание на Kia Sportage с 2-литровым 185-сильным турбодизелем, доступный по цене 25 000 евро* с впечатляющей выгодой 1800 евро**.

Стать владельцем наиболее мощного и стильного Sportage GT-Line (Джи-Ти Лайн) можно заплатив от 28 400 евро*. Размер выгоды на такие автомобили составляет 1800 евро** независимо от типа двигателя.

Прагматичным автомобилистам, которые ищут современный, компактный и прекрасно оснащенный автомобиль для города и путешествий, следует обратить внимание на хэтчбеки и универсалы Kia cee’d. Выгода на имеющийся склад автомобилей 2017 производства составляет 800 евро **, при этом цены на хэтчбек cee'd стартуют с 14 600 евро*, тогда как стать владельцем универсала можно, заплатив от 15 400 евро*.

Подробнее об оснащении Kia Sportage и Kia cee'd на сайте www.kia.com/ua

Модель, комплектация (2017 год производства)

Специальная розничная цена, Евро. с НДС

Старая регулярная розничная цена, Евро. з ПДВ

Выгода, Евро.

Sportage / 2.0 бензин / 2WD / 6AT (Комфорт)

18 900

20 200

1 300

 Sportage / 2.0 бензин / 4WD / 6AT (Бизнес)

22 400

23 600

1 200

Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT (Бизнес)

25 000

26 800

1 800

 Sportage / 1.6T бензин / 4WD / 7DCT (Джи-Ти Лайн)

28 400

30 200

1 800

 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT, грн (Джи-Ти Лайн)

30 400

32 200

1 800

 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT, грн (Джи-Ти Лайн)***

30 500

32 300

1 800

 cee'd / 1.6 GSL / 6МТ (Бизнес)

14 600

15 400

800

 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (Бизнес)

15 400

16 200

800

 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (SE)

16 400

17 200

800

cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (Престиж)

17 300

18 100

800

cee'd / 1.6 Diesel / 7DCT (Бизнес)

17 300

18 100

800

cee'd_sw / 1.6 GSL / 6МТ (Бизнес)

15 400

16 200

800

cee'd_sw / 1.6 GSL / 6АТ (Бизнес)

16 200

17 000

800

cee'd_sw / 1.6 Diesel / 6МТ

16 700

17 500

800

 

 

 

* Цены и сумма выгоды включая НДС по состоянию на 17.04.18 г. Расчеты в гривне по курсу указанному на сайте kia.сом/ua в день выписки счета-фактуры.

** Под «выгодой» подразумевается разница от снижения цены по сравнению с ценами, действовавшими до 17.04.2018. Сумма снижения зависит от модели и комплектации автомобиля.

*** Для Sportage GT-Line с автоматическим ассистентом парковки

 

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