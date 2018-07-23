В Украине хотят вернуть радарный контроль скорости на дорогах

Таким образом полицейские будут фиксировать нарушения скоростного режима.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что сотрудники полиции будут фиксировать нарушения скоростного режима, так как для введения автоматической фиксации необходимо вносить изменения в законодательство.

Об этом сообщает Автоцентр.

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В свою очередь, первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий пояснил, что на следующей неделе начнется процесс калибровки новых радаров, которые будут фактически проверяться на практике. Новые устройства получат полицейские всех областей страны.

Кроме того, Белощицкий отметил, что разработка госстандарта для новых радаров находится на финальной стадии. После завершения этапа тестирования необходимые изменения будут внесены в Госстандарт Украины.

При этом пока не ясно, какие именно устройства будет использовать полиция Известно только, что радары будут зарубежного производства и “знаменитые“устройства “Визирь“на украинские дороги точно не вернуться.

Ранее сообщалось о том, что в Украине продают старый Мерседес за 7 миллионов гривен.