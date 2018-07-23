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В Украине хотят вернуть радарный контроль скорости на дорогах

Комментариев: 6
Таким образом полицейские будут фиксировать нарушения скоростного режима.
Лихачей будут "ловить" на горячем
Лихачей будут "ловить" на горячем
depositphotos.com

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что сотрудники полиции будут фиксировать нарушения скоростного режима, так как для введения автоматической фиксации необходимо вносить изменения в законодательство.

Об этом сообщает Автоцентр.

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В свою очередь, первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий пояснил, что на следующей неделе начнется процесс калибровки новых радаров, которые будут фактически проверяться на практике. Новые устройства получат полицейские всех областей страны.

Кроме того, Белощицкий отметил, что разработка госстандарта для новых радаров находится на финальной стадии. После завершения этапа тестирования необходимые изменения будут внесены в Госстандарт Украины.

При этом пока не ясно, какие именно устройства будет использовать полиция Известно только, что радары будут зарубежного производства и “знаменитые“устройства “Визирь“на украинские дороги точно не вернуться.

Ранее сообщалось о том, что в Украине продают старый Мерседес за 7 миллионов гривен.

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Теги: радары, полиция, украина, скорость
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  23.07.2018, 13:04
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гость
Нахрена вносить изменения в законодательство,когда можно с радарами бабло в кустах косить.Европа,епть. Б.М.-радары ,,Визир,, а ,,Визирь,, это из восточных сказок
Sancho-s    23.07.2018, 12:46
Оценка:  0
Sancho-s
Давайте без: "с пустого в порожнее", лучше для начала с бляхами решить беспредел
Таврія    23.07.2018, 12:46
Оценка:  0
Таврія
Камери альтернатива,а так знову хабарництво.Що робиться там на верху в головах керманичей?
гость  (аноним)  23.07.2018, 12:39
Оценка:  0
гость
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА! Евро нормами прописано только автоматическая фиксация!
soska_lera    23.07.2018, 12:23
Оценка:  0
soska_lera
а де ж фотофіксація? Знову в кущах будуть мусора пастись?
utKING    23.07.2018, 12:26
Оценка:  0
utKING
все новое это забытое старое) больше и неоткуда взять
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