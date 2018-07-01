ТОП-5 самых экономичных автомобилей 2018 года
Самым экономичным авто эксперты назвали Toyota Yaris iA за 16 тысяч долларов. При этом автомобиль оснащен целым списком современных технических новинок, включая информационно-развлекательную систему с экраном на 7 дюймов и систему экстренного торможения с предупреждением о столкновении.
Об этом сообщает Белрынок.
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На втором месте расположился Hyundai Elentra Eco. Со стоимостью в 20 тысяч долларов этот автомобиль расходует галлон топлива на 32-40 миль. В его оснащение входят климат-контроль с подогревом сидений, помощник водителя и система смены полосы движения. Мощность новинки составляет 128 лошадиных сил, он оснащен двигателем на 1,4 литра.
В ТОП-3 также вошла Honda Fit за 16,5 тыс долларов. Она получила многоугольную камеру заднего вида, Bluetooth, 6-МКПП. Под капотом модели разместили 4-цилиндровый агрегат объемом на 1,5 литра.
Четвертое место завоевала Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем, расходующая галлон за 29 миль. Она поставляется в комплекте с 8-ступенчатым автоматом и легкосплавными дисками на 18 дюймов.
Mitsubishi Mirage за 15 тысяч долларов заняла последнее место в списке. Она расходует галлон топлива на 43 мили и получила 3-литровый агрегат на 78 л.с.
Ранее сообщалось о том, что Toyota Land Cruiser превратили в хотрод.
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