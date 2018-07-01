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ТОП-5 самых экономичных автомобилей 2018 года

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ТОП был составлен исходя из технических характеристик каждой модели.
Toyota Yaris iA назвали самой экономичной машиной года
Toyota Yaris iA назвали самой экономичной машиной года
wikipedia.org

Самым экономичным авто эксперты назвали Toyota Yaris iA за 16 тысяч долларов. При этом автомобиль оснащен целым списком современных технических новинок, включая информационно-развлекательную систему с экраном на 7 дюймов и систему экстренного торможения с предупреждением о столкновении. 

Об этом сообщает Белрынок.

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На втором месте расположился Hyundai Elentra Eco. Со стоимостью в 20 тысяч долларов этот автомобиль расходует галлон топлива на 32-40 миль. В его оснащение входят климат-контроль с подогревом сидений, помощник водителя и система смены полосы движения. Мощность новинки составляет 128 лошадиных сил, он оснащен двигателем на 1,4 литра. 

Hyundai Elentra Eco стоит 20 тысяч долларов (около 540 тысяч гривен)
Hyundai Elentra Eco стоит 20 тысяч долларов (около 540 тысяч гривен)
wikipedia.org


В ТОП-3 также вошла Honda Fit за 16,5 тыс долларов. Она получила многоугольную камеру заднего вида, Bluetooth, 6-МКПП. Под капотом модели разместили 4-цилиндровый агрегат объемом на 1,5 литра. 

Honda Fit стоит около 16,5 тысяч долларов (около 445 тысяч гривен)
Honda Fit стоит около 16,5 тысяч долларов (около 445 тысяч гривен)
wikipedia.org

Четвертое место завоевала Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем, расходующая галлон за 29 миль. Она поставляется в комплекте с 8-ступенчатым автоматом и легкосплавными дисками на 18 дюймов. 

Toyota Camry стоит около 26 тысяч долларов (около 702 тысяч гривен)
Toyota Camry стоит около 26 тысяч долларов (около 702 тысяч гривен)
wikipedia.org


Mitsubishi Mirage за 15 тысяч долларов заняла последнее место в списке. Она расходует галлон топлива на 43 мили и получила 3-литровый агрегат на 78 л.с.

Mitsubishi Mirage стоит около 15 тысяч долларов (около 405 тысяч гривен)
Mitsubishi Mirage стоит около 15 тысяч долларов (около 405 тысяч гривен)
wikipedia.org

Ранее сообщалось о том, что Toyota Land Cruiser превратили в хотрод.

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Теги: экономичные авто, авто с низким расходом топлива, выгодные авто
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