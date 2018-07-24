Конфискация и штраф 17 тысяч: Как накажут недобросовестных маршрутчиков

С 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика.

На днях украинцев шокировали два ДТП, в которых погибло 15 человек. Из-за трагедии в правительстве уже предложили ужесточить контроль на дорогах и досмотреть всех перевозчиков страны.

Об этом сообщает Сегодня.

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После трагических событий МВД решило особое внимание уделить проверкам пассажирских перевозок. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что стартовала “тотальная проверка“ перевозчиков:

“Если отсутствует лицензия - конфискация транспортного средства! Есть лицензия, но автобус незаконно переоборудован из грузового в пассажирский - перевозчик лишается лицензии и платит 17 тыс. грн штрафа“.

Он добавил, что с 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика (там будет собрана вся информация о нем), а уже с 2019-го автобусы будут отслеживать с помощью GPS и запустят электронный билет. Наконец, по словам Омеляна, старые и непригодные для перевозки пассажиров автобусы будут изымать, а переоборудованные из грузовых в пассажирские -

отправлять на металлолом.

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Вчера “Укртрансбезопасность“ уже отчиталась, что за два дня удалось проверить 1230 транспортных средств и обнаружить 326 нарушений. Из них 71 касается нарушения режима работы водителей, а 158 - отсутствия необходимых разрешительных документов. Вместе с тем в Нацполиции отчитались: количество аварий, виновными в которых оказались водители автобусов, пусть и медленно, но растет. Если за шесть месяцев прошлого года таких ДТП было зафиксировано 64, то за шесть месяцев этого - 68. А вот количество погибших увеличилось на 75%! За первую половину 2017-го погибло всего 12 человек, а тот же период 2018 года унес жизни 21 человека.

Копы: алководители и тысячи сломанных автобусов

Замминистра МВД Сергей Яровой заявил, что в ходе проверок компаний-перевозчиков выявлено около трех тысяч неисправных автобусов, перевозящих пассажиров. При этом, по его словам, было зафиксировано больше 26 тыс. нарушений правил дорожного движения правил перевозки пассажиров. Он также добавил, что с 17 апреля удалось проинспектировать 185 тыс. автобусов, из которых 7625 используются для перевозки людей.

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Яровой добавил, что чиновники из “Укртрансбезопасности“, которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие в ситуации, когда тысячи автобусов оказываются неисправными. Он также подчеркнул, что в комиссии по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров обязательно должны входить полицейские.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на ходу у маршрутки отвалились колеса.