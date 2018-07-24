ТОП-5 авто, которые с возрастом становятся только лучше
Старые и раритетные автомобили всегда пользовались особым почетом у автомобилистов. Они никогда не выйдут из моды, ведь это классика!
Об этом сообщает autonews.ua.
Cadillac Deville
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Американские полноразмерные легковые автомобили Cadillac Deville выпускались на протяжении более, чем полувека. И на протяжении всей своей истории машины пользовались огромным покупательским спросом. Качество и стиль - что еще необходимо настоящим автомолюбителям.
Buick Riviera
Модель Riviеra - это пик мастерства дизайнеров и инженеров Buick в жанре шикарных купе. У автомобиля и по нынешним временам экстравагантный внешний вид и колоссальный запас мощности.
Chevrolet Camaro
Название Camaro является производным от французского приятель, друг. И этот культовый американский спорткар действительно не подведет на дороге.
Chevrolet Corvette
Яркий, изящный, спортивный. Облик этого автомобиля в то время, когда он появился, можно было считать безупречным. Впрочем, и сегодня у этой машины полно поклонников.
Dodge Challenger
Dodge Challenger – культовый автомобиль компании Dodge стал конкурентом таким известным маркам как Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Mercury Cougar и Pontiac Firebird. Его прекрасно приняла публика и раскритиковала пресса.
Ранее сообщалось о том, что Toyota Land Cruiser превратили в хотрод.
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