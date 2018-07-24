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ТОП-5 авто, которые с возрастом становятся только лучше

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Некоторым авто, которым уже "за сорок", цены нет в прямом и переносном смыслах.
Cadillac Deville 1959 года выпуска
Cadillac Deville 1959 года выпуска
wikipedia.org

Старые и раритетные автомобили всегда пользовались особым почетом у автомобилистов. Они никогда не выйдут из моды, ведь это классика!

Об этом сообщает autonews.ua.

Cadillac Deville

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Американские полноразмерные легковые автомобили Cadillac Deville выпускались на протяжении более, чем полувека. И на протяжении всей своей истории машины пользовались огромным покупательским спросом. Качество и стиль - что еще необходимо настоящим автомолюбителям.

Buick Riviera

Модель Riviеra - это пик мастерства дизайнеров и инженеров Buick в жанре шикарных купе. У автомобиля и по нынешним временам экстравагантный внешний вид и колоссальный запас мощности.

Buick Riviera 1963 года выпуска
Buick Riviera 1963 года выпуска
wikipedia.org

Chevrolet Camaro

Название Camaro является производным от французского приятель, друг. И этот культовый американский спорткар действительно не подведет на дороге.

Chevrolet Camaro 1971 года выпуска
Chevrolet Camaro 1971 года выпуска
wikipedia.org

Chevrolet Corvette

Яркий, изящный, спортивный. Облик этого автомобиля в то время, когда он появился, можно было считать безупречным. Впрочем, и сегодня у этой машины полно поклонников.

Chevrolet Corvette 1969 года выпуска
Chevrolet Corvette 1969 года выпуска
wikipedia.org

Dodge Challenger

Dodge Challenger – культовый автомобиль компании Dodge стал конкурентом таким известным маркам как Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Mercury Cougar и Pontiac Firebird. Его прекрасно приняла публика и раскритиковала пресса.

Dodge Challenger 1970 года выпуска
Dodge Challenger 1970 года выпуска
wikipedia.org

Ранее сообщалось о том, что Toyota Land Cruiser превратили в хотрод.

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Теги: Cadillac Deville, Buick Riviera, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette, Dodge Challenger
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
bxzrteek    24.07.2018, 17:12
Оценка:  0
bxzrteek
McLaren F1 выглядит с каждым годом всё лучше.И стоит всё дороже.
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