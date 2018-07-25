"Евробляхеры" озвучили новые требования к Раде
Владельцы авто на еврономерах требуют серьезных уступок от власти, а именно внесения нескольких правок, например, исключения такой нормы как возраст транспортного средства.
Об этом сообщает организация АвтоЕвроСила.
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“Итак основные правки следующие: убрать в формуле расчета акциза возраст авто; инвалидам войны и инвалидам I, II категории растаможка - 0%; участникам боевых действий растаможка 50%; распространить новые ставки растаможки на автобусы, грузовики; ввести запрет торговли со страной агрессором; оставить возможность работникам заезжать на праздники к своим семьям через механизм “транзита“; более четко прописать снятие ограничений евро 5 и ниже“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.
Полная версия правил
1. Послать евробляхеров на#@$.
2. Вывезти весь еврохлам по месту прописки.