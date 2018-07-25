Владельцев авто на еврономерах не устраивают законопроекты №8487 и №8488.

Владельцы авто на еврономерах требуют серьезных уступок от власти, а именно внесения нескольких правок, например, исключения такой нормы как возраст транспортного средства.

Об этом сообщает организация АвтоЕвроСила.

Читай также: “Евробляхи“ часто используют уголовники для совершения преступлений - Шкиряк

“Итак основные правки следующие: убрать в формуле расчета акциза возраст авто; инвалидам войны и инвалидам I, II категории растаможка - 0%; участникам боевых действий растаможка 50%; распространить новые ставки растаможки на автобусы, грузовики; ввести запрет торговли со страной агрессором; оставить возможность работникам заезжать на праздники к своим семьям через механизм “транзита“; более четко прописать снятие ограничений евро 5 и ниже“ - говорится в сообщении.

Евробляхеры озвучили новые требования к Раде 0:00 / 10:49

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.