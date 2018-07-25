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"Евробляхеры" озвучили новые требования к Раде

Комментариев: 3
Владельцев авто на еврономерах не устраивают законопроекты №8487 и №8488.
Поправки разрабатывались при участии юристов
Поправки разрабатывались при участии юристов
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Владельцы авто на еврономерах требуют серьезных уступок от власти, а именно внесения нескольких правок, например, исключения такой нормы как возраст транспортного средства.

Об этом сообщает организация АвтоЕвроСила.

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“Итак основные правки следующие: убрать в формуле расчета акциза возраст авто; инвалидам войны и инвалидам I, II категории растаможка - 0%; участникам боевых действий растаможка 50%; распространить новые ставки растаможки на автобусы, грузовики;  ввести запрет торговли со страной агрессором; оставить возможность работникам заезжать на праздники к своим семьям через механизм “транзита“; более четко прописать снятие ограничений евро 5 и ниже“ - говорится в сообщении.

Евробляхеры озвучили новые требования к Раде
0:00 / 10:49

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.

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Теги: евробляхеры, авто на еврономерах, нерастаможенные авто, евробляхи украина 2018
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Комментариев (3)
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G10    25.07.2018, 15:07
Оценка:  +3
G10
евроблядеры и евродрочеры, а не пошли бы вы на евронакуй?
Агент_Смитт    25.07.2018, 14:59
Оценка:  +3
Агент_Смитт
Новые требования от официально купивших авто в Украине:
1. Послать евробляхеров на#@$.
2. Вывезти весь еврохлам по месту прописки.
ТУЧКА+    25.07.2018, 15:36
Оценка:  0
ТУЧКА+
К терпилам редко прислушиваються. )))
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