Пьяные не смогут сесть за руль из-за спецблокираторов

В ЕС с 2021 года предлагают оснащать все автомобили специальными устройствами, предупреждающими пьяное вождение.

Вождение авто в нетрезвом состоянии - актуальная проблема для многих стран. В ЕС решили принять кардинальные меры в борьбе с нарушителями.

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Многие эксперты утверждают, около 5% населения планеты регулярно нарушают ПДД. Ни штрафы, ни лишение прав не дают положительного результата. В борьбе со злостными нарушителями действенны только радикальные методы.

В мае Комиссия ЕС заявила о том, что с 2021 года будут внедрены новые требования к продукции автомобильных заводов. В соответствии с предлагаемыми изменениями, каждый новый автомобиль оборудуют специальными блокираторами. Эти устройства не позволят выпившему водителю “завести“ авто.

Ранее сообщалось о том, как выжить в маршрутке.