В Киеве провели слет владельцев элитных автомобилей
В слете приняло участие несколько десятков суперкаров.
В Киеве провели слет владельцев элитных автомобилей
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В Киеве провели слет владельцев элитных автомобилей
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Во вторник, 24 июля, в Киеве провели слет владельцев элитных авто Cars&Coffee. Такие встречи проводятся по всему миру, начиная с 2005 года.
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На слете можно было увидеть роскошные автомобили, стоящие баснословных денег. Это и разнообразные суперкары, и заряженные Audi с BMW. Также на слете присутствовали редкие Hummer H1 и Pontiac GTO.
В Киеве прошел слет владельцев суперкаров
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