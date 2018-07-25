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В Киеве провели слет владельцев элитных автомобилей

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В слете приняло участие несколько десятков суперкаров.
В Киеве провели слет владельцев элитных автомобилей
© topgir.com.ua
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В Киеве провели слет владельцев элитных автомобилей
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Во вторник, 24 июля, в Киеве провели слет владельцев элитных авто Cars&Coffee. Такие встречи проводятся по всему миру, начиная с 2005 года.

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На слете можно было увидеть роскошные автомобили, стоящие баснословных денег. Это и разнообразные суперкары, и заряженные Audi с BMW. Также на слете присутствовали редкие Hummer H1 и Pontiac GTO.

В Киеве прошел слет владельцев суперкаров
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Ранее сообщалось о том, что кошка устроила погром в Мерседесе, причинив ущерб на 24 тысячи долларов.

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Теги: киев, слет авто, суперкары, элитные авто
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Источник: topgir.com.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Древний_Язычник    25.07.2018, 17:37
Оценка:  0
Древний_Язычник
Оппа, гройсман и педалька скажут, что киевляне хорошо живут.. очередного покращення не избежать...
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