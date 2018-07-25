В Киеве провели слет владельцев элитных автомобилей

В слете приняло участие несколько десятков суперкаров.

Во вторник, 24 июля, в Киеве провели слет владельцев элитных авто Cars&Coffee. Такие встречи проводятся по всему миру, начиная с 2005 года.

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На слете можно было увидеть роскошные автомобили, стоящие баснословных денег. Это и разнообразные суперкары, и заряженные Audi с BMW. Также на слете присутствовали редкие Hummer H1 и Pontiac GTO.

В Киеве прошел слет владельцев суперкаров 0:00 / 00:59

Ранее сообщалось о том, что кошка устроила погром в Мерседесе, причинив ущерб на 24 тысячи долларов.