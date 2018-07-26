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После дождя новая дорога в Запорожье "рассыпалась" по кускам

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По словам очевидцев, дорогу отремонтировали недавно
По словам очевидцев, дорогу отремонтировали недавно
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В среду, 25 июля, в Запорожье “рассыпался“ асфальт по улице Яценко.

Об этом в группе Типичное Запорожье сообщила читательница Светлана Захарова.

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“Асфальт был недавно выложен по улице Яценко между 12 и 16 домами. Он уплыл вместе с потоком воды во время сегодняшнего ливня, просто нет слов“ - написала Захарова.

По информации местных СМИ, ремонтные работы выполняло КП ЭЛУАД.

Ранее сообщалось о том, что Омелян рассказал, где в Украине самые плохие дороги.

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Теги: запорожье, дорога, ливень
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гость  (аноним)  26.07.2018, 14:20
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гость
Вот проклятые кацапы! И тут нагадили!
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