После дождя новая дорога в Запорожье "рассыпалась" по кускам
Официальных комментариев от властей пока нет.
В среду, 25 июля, в Запорожье “рассыпался“ асфальт по улице Яценко.
Об этом в группе Типичное Запорожье сообщила читательница Светлана Захарова.
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“Асфальт был недавно выложен по улице Яценко между 12 и 16 домами. Он уплыл вместе с потоком воды во время сегодняшнего ливня, просто нет слов“ - написала Захарова.
По информации местных СМИ, ремонтные работы выполняло КП ЭЛУАД.
Ранее сообщалось о том, что Омелян рассказал, где в Украине самые плохие дороги.
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