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Когда на дорогах Украины установят камеры для фиксации нарушений ПДД

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Украинские чиновники обещают во всех областях установить видеокамеры. Пока неизвестно, когда именно обещание будет выполнено.
На реализацию проекта выделят больше 1 миллиарда гривен
На реализацию проекта выделят больше 1 миллиарда гривен
depositphotos.com

В связи с большим количеством смертельных ДТП в Украине вновь подняли тему об установке видеокамер. За 3 года в МВД планируют установить 3 726 таких устройств. Первые приборы контроля начнут работу уже в 2019 году.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Распределение видеокамер по регионам будет неравномерным. Больше всего видеокамер будет в Киеве (95 штук) и Киевской области (200). В таких крупных промышленных регионах, как Запорожская и Харьковская области, – 262 и 241 камера.

Но в Украине до сих пор не утвержден стандарт оборудования для фиксации нарушений ПДД. Это тормозит централизованую закупку камер, ведь без сертификации их нельзя использовать для привлечения водителей к ответственности.

Будет ли в Украине видеофиксация нарушений ПДД
Будет ли в Украине видеофиксация нарушений ПДД
slovoidilo.ua

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на парковках установят видеокамеры.

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Теги: видеокамеры, Киев, ПДД, видеофиксация, нарушения, украина, 2018
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