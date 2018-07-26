Когда на дорогах Украины установят камеры для фиксации нарушений ПДД

Украинские чиновники обещают во всех областях установить видеокамеры. Пока неизвестно, когда именно обещание будет выполнено.

В связи с большим количеством смертельных ДТП в Украине вновь подняли тему об установке видеокамер. За 3 года в МВД планируют установить 3 726 таких устройств. Первые приборы контроля начнут работу уже в 2019 году.

Об этом сообщает Слово и Дело.

Читай также: Видеофиксация нарушений ПДД: карта видеокамер Киева

Распределение видеокамер по регионам будет неравномерным. Больше всего видеокамер будет в Киеве (95 штук) и Киевской области (200). В таких крупных промышленных регионах, как Запорожская и Харьковская области, – 262 и 241 камера.

Но в Украине до сих пор не утвержден стандарт оборудования для фиксации нарушений ПДД. Это тормозит централизованую закупку камер, ведь без сертификации их нельзя использовать для привлечения водителей к ответственности.

Будет ли в Украине видеофиксация нарушений ПДД slovoidilo.ua

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на парковках установят видеокамеры.