"Евробляхи" в цифрах: Что известно об авто на еврономерах

Таможенники активно штрафуют украинцев за нарушение сроков пребывания нерастаможенных авто.

Больше всего "евроблях" ввозят из Польши olx.ua

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, которые должны решить проблему ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.

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Когда и в каком состоянии эти законопроекты будут приняты во втором чтении - неизвестно. А пока депутаты отдыхают, в Украину продолжают массово ввозиться “евробляхи“.

Сколько “евроблях“ въехали в Украину в 2016-2018 годах?

В Украине автомобили с иностранной регистрацией въезжают в двух таможенных режимах: транзита и временного ввоза. По данным ГФС, в режиме транзит в 2016 году в Украину попало 127,5 тыс автомобилей. В 2017 году эта цифра выросла почти в два раза - до 212 тыс авто.

Сколько ввезли "евроблях" в Украину opendatabot.com

Если же говорить об авто, которые были ввезены в режиме временного ввоза, то в 2016 году в Украину было ввезено 616 000 “евроблях“. В 2017 году объемы ввоза значительно выросли и составили 753,3 тыс штук. В январе-июле 2018 года в Украину всего попало 493 300 “евроблях“.

Кто ввозит в Украину авто с иностранными номерами?

Почти все “евробляхи“ были ввезены гражданами Украины. Так из 212 тыс авто, ввезенных в прошлом году, только 11 тыс завезли иностранцы. В январе-июле 2018 иностранцы завезли 8,3 тыс автомобилей, украинцы же - 144 тыс.

Кто ввозит "евробляхи" в Украину? opendatabot.com

Откуда везут “евробляхи“ в Украину?

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Несмотря на то, что в народном воображении больше “блях“ завозится из Литвы, эта страна занимает лишь второе место. Оттуда в Украину на 31 января 2018 было завезено 51,7 тыс авто. В то же время безусловным лидером была Польша. В Украину дельцы ввезли 110,7 тыс авто на польской регистрации. На третьем месте - Германия, откуда в Украину попало 19,8 тыс авто с иностранной регистрацией, а на четвертом - Болгария с показателем 14,1 тыс авто.

Из каких стран в Украину приганяют "евробляхи" opendatabot.com

Так сколько “евроблях“ сейчас находится в Украине?

Точной цифры нет. “Евробляхи“ трудно посчитать, поскольку определенное количество транзитных “блях“ конвертируются в авто, которые находятся в режиме “временного ввоза“.

Как штрафуют “евробляхеров“?

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Таможенники активно штрафуют украинцев за нарушение сроков пребывания автомобилей на еврономерах в Украине. Всего за нарушения сроков транзита таможенные органы ДФС составили на физических лиц 14,2 тыс протоколов и наложили штрафов на 92 млн грн. За нарушения сроков временного ввоза “евроблях“ было составлено 3,750 тыс протоколов с общей суммой штрафов - 49 млн грн.

Однако, большая часть штрафов остается на бумаге. Как сообщили в ГФС, с 141 млн грн реально в бюджет Украины было взыскано только 48 млн грн.

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.

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