В Луцке заметили редчайший шестиколесный Mercedes Brabus

Стоимость подобного автомобиля в Германии составляет более 1 миллиона долларов.

Судя по всему, это самый дорогой Гелендваген 6Х6 в Украине topgir.com.ua

Во вторник, 31 июля, в Сети опубликовали фото редкого тюнингованного Brabus B63S-700. Фотографии сделали в Луцке.

Об этом сообщает ТопЖыр.

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Главное отличие Brabus B63S-700 от стандартного Mercedes G63 6X6 – более мощный двигатель. После доработки 5,5-литровый V8 твин-турбо выдает 700 л. с. и обладает крутящим моментом в 960 Н∙м.

Узнать шестиколесный Гелик Брабус можно по новым капоту и решетке радиатора topgir.com.ua

Гигантский внедорожник разгоняется до сотни за 7,6 с, а максималка осталась прежней – 160 км/ч (ограничено электроникой). Конечно же, сохранены и пять блокируемых дифференциалов, и раздатка, и портальные мосты.

У авто карбоновые зеркала topgir.com.ua

Ранее сообщалось о том, что соцсети взорвали фотожабы о потопе в Киеве.