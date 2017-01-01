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ТОП-25 самых популярных автомобилей в Украине и Европе: сравнение

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В Украине активно продаются японские и корейские модели.
Renault Duster второго поколения (с 2018 года)
Renault Duster второго поколения (с 2018 года)
wikipedia.org

На украинском рынке 1-2 позицию вместе с VW Golf делит модель Renault – Duster. Clio в Украине не продается. Еще один лидер европейского рынка Volkswagen Polo в Украине занимает 8-ю строчку. 

Об этом сообщает Автоконсалтинг.

ТОП-25 самых популярных автомобилей в Украине
ТОП-25 самых популярных автомобилей в Украине
autoconsulting.com.ua

Что интересно, в ТОП-25 европейского рынка вошли 4 модели Volkswagen (на украинском рынке – 2 модели), 5 моделей Renault/Dacia (3 модели Renault в Украине), 5 моделей Peugeot и Citroen (1 в Украине), 3 модели Ford (только 1 в Украине).

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Но при этом в нашей стране значительно активнее продаются японские и корейские модели автомобилей: сразу 4 модели Toyota вошли в ТОП-25 нашего рынка (лишь 1 в Европе), 3 модели Nissan (1 в Европе). Также Kia, Hyundai, Mazda, Suzuki попали в ТОП-25, в Европе же не попала ни одна модель этих брендов. 

ТОП-25 самых популярных автомобилей в Европе
ТОП-25 самых популярных автомобилей в Европе
autoconsulting.com.ua

Ранее сообщалось о ТОП-10 самых популярных авто в Украине.

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Теги: авто, украина, топ
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