ТОП-25 самых популярных автомобилей в Украине и Европе: сравнение

В Украине активно продаются японские и корейские модели.

На украинском рынке 1-2 позицию вместе с VW Golf делит модель Renault – Duster. Clio в Украине не продается. Еще один лидер европейского рынка Volkswagen Polo в Украине занимает 8-ю строчку.

Об этом сообщает Автоконсалтинг.

ТОП-25 самых популярных автомобилей в Украине autoconsulting.com.ua

Что интересно, в ТОП-25 европейского рынка вошли 4 модели Volkswagen (на украинском рынке – 2 модели), 5 моделей Renault/Dacia (3 модели Renault в Украине), 5 моделей Peugeot и Citroen (1 в Украине), 3 модели Ford (только 1 в Украине).

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Но при этом в нашей стране значительно активнее продаются японские и корейские модели автомобилей: сразу 4 модели Toyota вошли в ТОП-25 нашего рынка (лишь 1 в Европе), 3 модели Nissan (1 в Европе). Также Kia, Hyundai, Mazda, Suzuki попали в ТОП-25, в Европе же не попала ни одна модель этих брендов.

ТОП-25 самых популярных автомобилей в Европе autoconsulting.com.ua

Ранее сообщалось о ТОП-10 самых популярных авто в Украине.