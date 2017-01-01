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В Украине появились новые автомобильные номера: как они выглядят

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В Киеве используют серию номерных знаков КА.
Что означают новые номера
Что означают новые номера
autoconsulting.com.ua

В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА. Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.

Об этом сообщает Автоконсалтинг.

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Напомним, что с 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА - АХ, ВА - ВО, ВТ - ВХ, СА - СВ, СЕ - СН.

autoconsulting.com.ua

Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал стала серия ІІ. С 2006 года серия ІІ была исключена и подлежала изъятию. В 2013 году приняты изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнен сериями в интервалах НА - НХ, ІА - ІН, КА - КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года. 

Приводим полный перечень соответствия регионов новой (и старой) кодификации.

 

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Теги: автомобильные номера, номера на авто, украина
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