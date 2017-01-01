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В США Cadillac как у Клинтона продадут за "копейки"

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Предполагаемая стоимость уникального авто колеблется в пределах 10-15 тысяч долларов.
От покушения автомобиль не защитит - брони нет
От покушения автомобиль не защитит - брони нет
RM Sotheby's

В США продают уникальный Cadillac как у Клинтона. Авто можно будет приобрести 30 августа – 2 сентября во время торгов RM Sotheby's.

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Низкая стоимость авто объясняется просто – этот Cadillac никогда не числился в гараже Белого дома и к автопарку Сикрет Сервис не имеет никакого отношения.  Мотор машины не отличается особой мощью – под капотом стоит “младший“ 4,6-литровый двигатель Northstar V8.

Ранее сообщалось о том, что в США продают лимузин Ferrari 360. Максимальное предложение – 104 400 долларов.

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Теги: Cadillac, сша, аукцион
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Источник: avtoblog.ua

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