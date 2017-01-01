В США Cadillac как у Клинтона продадут за "копейки"
Предполагаемая стоимость уникального авто колеблется в пределах 10-15 тысяч долларов.
В США продают уникальный Cadillac как у Клинтона. Авто можно будет приобрести 30 августа – 2 сентября во время торгов RM Sotheby's.
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Низкая стоимость авто объясняется просто – этот Cadillac никогда не числился в гараже Белого дома и к автопарку Сикрет Сервис не имеет никакого отношения. Мотор машины не отличается особой мощью – под капотом стоит “младший“ 4,6-литровый двигатель Northstar V8.
Ранее сообщалось о том, что в США продают лимузин Ferrari 360. Максимальное предложение – 104 400 долларов.
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