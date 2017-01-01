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В Германии продавали Lanos за 100 евро - блогер

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Автомобиль выпустили в 2003 году в Южной Корее.
Кондиционер в авто рабочий
Кондиционер в авто рабочий
Скриншот видео

В Сети появилось видео о продаже Lanos в Германии всего за 100 евро. Автомобиль находился в удовлетворительном состоянии. Найти неплохой автомобиль по такой цене настоящая редкость даже для Европы.

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На видео видно, что салон авто неплохо сохранился. Единственный недостаток – небольшие дефекты обивки. По кузову имеется незначительная ржавчина. Тыже был проведен ремонт одной двери.

Пробег автомобиля составил 79 тысяч километров. Двигатель в рабочем состоянии, однако нужно поменять расходники.

Ранее сообщалось о том, что “евробляхи“ часто используются уголовниками для совершения преступлений.

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Теги: Lanos, германия, 100 евро
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Источник: auto.bigmir.net

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