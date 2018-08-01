В Украине подготовили новое решение по борьбе с "евробляхами"

Владельцев нерастаможенных авто могут заставить чаще других проходить техосмотр.

Правозащитник Владимир Караваев сообщил о новых мерах, которые может предпринять правительство по борьбе с авто на еврономерах.

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По данным правозащитника, для “евроблях“ могут ввести более частый ТО, чем для других авто. Дополнительно владельцев заставят регистрировать авто. Этот шаг позволит узнать реальное число нерастаможенных авто.

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Оказывается, норма о регистрации авто уже существует, но не выполняется. Норма прописана в Правилах дорожного движения:“29.2. Транспортное средство, находящееся в международ­ном движении на территории Украины более двух ме­сяцев, должно быть временно зарегистрировано в уполномоченном органе МВД, кроме транспортных средств, принадлежащих иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые находятся в Украине на от­дыхе либо лечении по соответствующим путевкам или иным документам на определенный органами Государственной таможенной службы срок.“

Эта норма не выполнялась, так как полицейские не имели доступ к таможенной базе. Теперь такой доступ правоохранители получили, и контроль будет осуществлен.

Ранее сообщалось о том, какие штрафы грозят владельцам “евроблях“.

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