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ТОП-20 самых популярных авто в Украине

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Всего в июле было продано 6 тысяч 300 новых авто.
На украинском рынке замечено оживление
На украинском рынке замечено оживление
depositphotos.com

В июле 2018 года на украинском рынке было зафиксировано небольшое оживление. Объем продаж новых авто увеличился на 2%. 

Об этом сообщает Автоконсалтинг.

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В июле лидером продаж стал Renault. Дилеры французского бренда реализовали 11,4% всех новых авто в Украине, а Renault Duster стал второй по популярности моделью в этом месяце. 

Вторую позицию в рейтинге заняла Toyota, уступив в июле лидерство Renault. Стабильные результаты продаж демонстрируют дилеры Skoda.

Почти 7% рынка удалось занять и дилерам Hyundai. Стремительный рывок совершил и Nissan. 

ТОП-20 самых популярных авто в Украине
ТОП-20 самых популярных авто в Украине
autoconsulting.com.ua

Ранее сообщалось о ТОП-5 авто, которые с возрастом становятся только лучше.

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Теги: авто, украина, продажа
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