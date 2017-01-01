Старый кабриолет оценили в полмиллиона долларов
Редкому Aston Martin Volante Zagato 30 лет.
Старый кабриолет оценили в полмиллиона долларов
© Hexagon Classics
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Старый кабриолет оценили в полмиллиона долларов
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В Англии дилер авто Hexagon Classics продает редкий кабриолет Aston Martin Volante Zagato за 345 тысяч фунтов или почти полмиллиона долларов. Всего было выпущено 37 таких авто.
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Суперкар был разработан на основе шасси Aston Martin V8 1969 года. Авто оснащено двигателем V8 5.3 мощностью 420 лошадиных сил.
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