ТОП-5 лучших суперкаров, завезенных в Украину с начала 2018 года

Ferrari GTC4 Lusso – самый быстрый в мире четырехместный авто.

В первые 6 месяцев 2018 года на украинских дорогах “засветилось“ большое количество элитных автомобилей. Лучшие из них собраны в подборке.

McLaren 650S Spider

Читай также: ТОП-20 самых популярных авто в Украине

Суперкары МакЛарен пока являются редкостью на наших дорогах, поэтому всегда привлекают внимание. Конечно же, 650-сильный McLaren 650S Spider в тюнинге Liberty Walk не оставит равнодушным никого.

Lamborghini Huracan Performante

Новенький 640-сильный суперкар Ламборгини прославился тем, что побил рекорд Нюрбургринга. Весной Lamborghini Huracan Performante появился в гараже у известного ценителя элитных авто Михаила по прозвищу Казах.

Lamborghini Huracan Performante Cool Cars of Ukraine

Ferrari F12 Berlinetta

Это купе Феррари уже передало эстафету новой модели 812 Superfast, однако все равно впечатляет. Его 740-сильный V12 позволяет развивать 340 км/ч.

Ferrari F12 Berlinetta instagram.com/vehicles.exclusive

Ferrari GTC4 Lusso

Полноприводное купе Ferrari GTC4 Lusso – самый быстрый в мире четырехместный авто. Он не только разгоняется до скорости свыше 335 км/ч, но и обладает 450-литровым багажником.

Ferrari GTC4 Lusso Carsofcountries

Mercedes-AMG GT C Roadster

Новый Мерседес запомнился литовскими номерами (хотя в Украине есть “бляхи“ и подороже). Характеристики тоже неплохие: 557 л с, 3,6 с до сотни и максимальные 316 км/ч.

Mercedes-AMG GT C Roadster dkaz_photography

Ранее сообщалось о ТОП-10 самых популярных авто в Украине.