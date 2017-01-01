ТОП-5 лучших суперкаров, завезенных в Украину с начала 2018 года
В первые 6 месяцев 2018 года на украинских дорогах “засветилось“ большое количество элитных автомобилей. Лучшие из них собраны в подборке.
McLaren 650S Spider
Читай также: ТОП-20 самых популярных авто в Украине
Суперкары МакЛарен пока являются редкостью на наших дорогах, поэтому всегда привлекают внимание. Конечно же, 650-сильный McLaren 650S Spider в тюнинге Liberty Walk не оставит равнодушным никого.
Lamborghini Huracan Performante
Новенький 640-сильный суперкар Ламборгини прославился тем, что побил рекорд Нюрбургринга. Весной Lamborghini Huracan Performante появился в гараже у известного ценителя элитных авто Михаила по прозвищу Казах.
Ferrari F12 Berlinetta
Это купе Феррари уже передало эстафету новой модели 812 Superfast, однако все равно впечатляет. Его 740-сильный V12 позволяет развивать 340 км/ч.
Ferrari GTC4 Lusso
Полноприводное купе Ferrari GTC4 Lusso – самый быстрый в мире четырехместный авто. Он не только разгоняется до скорости свыше 335 км/ч, но и обладает 450-литровым багажником.
Mercedes-AMG GT C Roadster
Новый Мерседес запомнился литовскими номерами (хотя в Украине есть “бляхи“ и подороже). Характеристики тоже неплохие: 557 л с, 3,6 с до сотни и максимальные 316 км/ч.
Ранее сообщалось о ТОП-10 самых популярных авто в Украине.
Полная версия правил