В Киеве вандалы поджигают авто: как уберечься

В соответствии с данными ГУ ГСЧС в г Киеве, в столице зафиксировано 266 случаев возгораний авто.

В Киеве участились случаи поджогов транспортных средств. Как уберечь свой автомобиль от вандалов далее.

Об этом сообщает UBR.ua.

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“Из 219 случаев за первое полугодие, умышленные поджоги подтвердились в 170-ти. Если брать именно легковые автомобили, то из 68 пожаров 60 – это поджоги“, - подсчитала спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Почему поджигают авто?

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик рассказал, горят автомобили зачастую во дворах спальных районов города, по ночам. При этом поджоги устраивают не всегда из соображений мести, бизнес-разногласий и пр. Иногда пироманией страдают и откровенно нездоровые люди, которые вместе с автомобилем порой норовят поджечь и себя.

Не лишним будет, говорят в ГУ ГСЧС, проверить сроки годности автомобильного огнетушителя – время от времени его нужно перезаправлять, иначе повышается риск, что он не сработает. Работающий огнетушитель поможет снизить ущерб в случае возгорания.

Как уберечь свой автомобиль?

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В полиции рекомендуют оставлять своих “железных коней“ на охраняемых стоянках или гаражах – это не панацея, но риск обнаружить утром вместо своего автомобиля кучку обугленного железа снизится. Предпочтение лучше отдать тем парковкам, где есть видеонаблюдение. Это поможет, в случае чего, быстрее определить поджигателя.

А вот с поимкой злоумышленников все гораздо сложнее. Киевские следователи и без того сейчас очень загружены. Дольше стала длиться и экспертиза. Поэтому, вместо отведенных УПК Украины двух месяцев, на рассмотрение дела может уйти намного больше времени.

Ранее сообщалось о том, что американец сжег бензоколонку, пытаясь убить паука.