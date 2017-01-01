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В США продали роскошную реплику Lamborghini за 65 тысяч долларов

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Капот выполнен из карбона, а крыша съемная, причем есть два ее варианта – жесткая и мягкая.
В США продали роскошную реплику Lamborghini за 65 тысяч долларов
© eBay
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В США продали роскошную реплику Lamborghini за 65 тысяч долларов
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В США с интернет-аукциона eBay продали копию Lamborghini Murcielago Roadster. Цена Ламборгини оказалась на удивление высокой – 65 тыс долларов.

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Столь высокая стоимость реплики продиктована качеством изготовления. В основе авто лежит Porsche Boxster 1998 года с 2,7-литровой 204-сильной шестеркой, дополненной новым выхлопом.

Копия Lamborghini в малейших деталях повторяет оригинал, а некоторые детали (вроде оптики) действительно взяли у Murcielago. Шины также подобраны соответствующие – шириной 305 мм сзади.

Во внутренней отделке использована дорогая кожа. Разве что срезанный сверху руль выглядит как-то странно и выделяется на фоне общего стиля.

Ранее сообщалось о ТОП-20 самых популярных авто в Украине.

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Теги: Lamborghini, реплика, продажа, сша
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Источник: topgir.com.ua, zr.ru

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