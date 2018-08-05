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В Киеве у ТРЦ Караван устроили дрифт-покатушки

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На видео можно наблюдать отличную технику дрифта от участника на "Бехе", к которому присоединилась тюнингованная "Копейка".
В Киеве у ТРЦ Караван устроили дрифт-покатушки
Скриншот видео

В Киеве на парковке возле ТРЦ “Караван“ группа молодых людей устроила дрифт-покатушки со свистом тормозов, запахом жженой резины и клубами дыма.

Об этом сообщает Информатор.

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“Поздно вечером, когда парковка гипермаркета опустела, на нее подтянулись любители скорости и фигур высшего пилотажа, а также желающие получить дозу адреналина. Участники и зрители шоу образовали круг, в котором продемонстрировать свое мастерство могли все желающие“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что старую Тойоту превратили в электромобиль для дрифта.

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Теги: киев, караван, дрифт, покатушки
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