В США штрафуют за медленную езду

Штрафные санкции придется заплатить нарушителям из штата Айдахо.

С первого июля 2018 года в штате Айдахо запрещено двигаться по левому ряду со скоростью ниже 105 км/час, пишет ТСН.

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Подобное ограничение было принято для регулировки движения и сокращения количества аварий. О том насколько она эффективно будут следить правоохранительные органы.

Кроме того, в Америке есть еще несколько штатов, где могут наказывать за слишком медленную скорость. Раньше подобный закон ввели в Неваде, причем сумма штрафа там значительно выше и достигает 250 долларов. То же самое ждет чересчур аккуратных водителей в Вирджинии.

Ранее сообщалось о том, что украинец из Кропивницкого удивил самодельным “авто“.