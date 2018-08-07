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В США штрафуют за медленную езду

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Штрафные санкции придется заплатить нарушителям из штата Айдахо.
Штраф составит 90 долларов
Штраф составит 90 долларов
depositphotos.com

С первого июля 2018 года в штате Айдахо запрещено двигаться по левому ряду со скоростью ниже 105 км/час, пишет ТСН.

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Подобное ограничение было принято для регулировки движения и сокращения количества аварий. О том насколько она эффективно будут следить правоохранительные органы.

Кроме того, в Америке есть еще несколько штатов, где могут наказывать за слишком медленную скорость. Раньше подобный закон ввели в Неваде, причем сумма штрафа там значительно выше и достигает 250 долларов. То же самое ждет чересчур аккуратных водителей в Вирджинии.

Ранее сообщалось о том, что украинец из Кропивницкого удивил самодельным “авто“.

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Теги: сша, штраф, медленная езда, низкая скорость
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