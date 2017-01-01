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Как предотвратить угон в отпуске: ТОП-5 советов

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Оптимальное решение – охраняемая стоянка, но что делать, если у любимого пляжа ее нет.
Безусловно, автомобиль должен быть оборудован сигнализацией
Безусловно, автомобиль должен быть оборудован сигнализацией
Getty Images

Сотни тысяч украинцев отправляются в отпуск на собственных автомобилях. Это быстро, удобно и комфортно. Однако вместе с этим, водителя могут ждать неприятности в виде опытных воров. Читайте далее – как уберечь свое имущество.

Об этом сообщает Авто24.

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Автомобиль человека, прибывшего на отдых, уязвим в особой степени, поскольку такой гражданин как правило не имеет нужных контактов, не знаком с особенностями местности, не знает нюансов менталитета жителей и не владеет прочими тонкостями. На это и рассчитывают злоумышленники.

Безусловно, автомобиль должен быть оборудован сигнализацией. Кроме этого, водителю нужно стараться, чтобы никто не видел брелок охранной системы (или интерфейс соответствующего приложения в смартфоне). Точная информация о типе “сигналки“ позволит ворам сэкономить каких-то полминуты, а значит, повысит “перспективность“ вашей машины в их глазах.

ТОП-5 способов уберечь авто от воров:

  1. Демонстрация. В то же время, пусть все видят, что ваш автомобиль защищен: глазок сигнализации мигает под стеклом, “кочерга“ запирает руль, рычаг КП заблокирован механическим замком. Каждое противоугонное средство – это еще один барьер для преступника, на преодоление которого ему нужны дополнительные секунды, а это больший риск и значит, меньшая привлекательность вашего автомобиля.
  2. Место. Оставляйте машину на месте, открытом со всех сторон: преступники не любят работать на виду. Да, этот совет конфликтует с вашим желанием поставить машину в тени, но тут уж выбирать вам.
  3. Заранее. Дорогостоящие вещи прячьте в багажник, но это нужно делать не на парковке, где вы будете оставлять машину и где процесс может быть зафиксирован воришками, а заранее.
  4. Обзор. Если вероятность “покушения“ на вашу машину в определенном месте велика, подумайте, стоит ли ставить на стекло (стекла) солнцезащитную шторку, которую мы используем для защиты салона от прямых лучей. Ведь в зашторенном салоне преступнику будет сподручнее потрошить ваш бардачок, разбираться с охранной системой и прочее.
  5. Осторожнее! Не бросайтесь бездумно в атаку, если вдруг застали вора или угонщика на горячем – осмотритесь и заручитесь поддержкой. В таких местах злоумышленники часто работают организованной командой и под угрозой задержания могут пойти на опасные меры – завязать драку, применить оружие.

Ранее были названы самые угоняемые авто в Украине.

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Теги: угон авто, кража авто, отпуск, как предупредить угон
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