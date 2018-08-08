В Украине появился электрокар по цене "евробляхи"
Стоимость автомобиля составляет 110 тысяч гривен.
Китайский электрокар Fulu Mk1 достигает всего 2450 мм в длину, 1230 мм в ширину и 1550 мм в высоту, а его масса – 435 кг. Дизайн авто – мягко говоря, на любителя, но за такие деньги на это можно закрыть глаза.
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При таких размерах новый Fulu Mk1 даже получился четырехместным. Органы управления авто предельно простые. Оснащение включает центральный замок, магнитолу и камеру заднего вида.
Электромотор переменного тока (да-да, как в Tesla) развивает 2,2 кВтч (3 л. с.) и позволяет развивать 45 км/ч. Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.
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На кого рассчитана эта убогая драндулетка ! КитаеБляха !