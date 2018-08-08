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В Украине появился электрокар по цене "евробляхи"

Комментариев: 3
Стоимость автомобиля составляет 110 тысяч гривен.
Поскольку мощность составляет менее 3 кВт, то согласно ПДД Украины Fulu Mk1 не является транспортным средством
Поскольку мощность составляет менее 3 кВт, то согласно ПДД Украины Fulu Mk1 не является транспортным средством
allo.ua

Китайский электрокар Fulu Mk1 достигает всего 2450 мм в длину, 1230 мм в ширину и 1550 мм в высоту, а его масса – 435 кг. Дизайн авто – мягко говоря, на любителя, но за такие деньги на это можно закрыть глаза.

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При таких размерах новый Fulu Mk1 даже получился четырехместным. Органы управления авто предельно простые. Оснащение включает центральный замок, магнитолу и камеру заднего вида.

Электромотор переменного тока (да-да, как в Tesla) развивает 2,2 кВтч (3 л. с.) и позволяет развивать 45 км/ч. Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.

Ранее сообщалось о ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине.

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Теги: Fulu Mk1, электрокар, украина, самый дешевый электрокар
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Источник: topgir.com.ua, zr.ru

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.08.2018, 11:47
Оценка:  0
гость
Та не, лучше евробляху купить... А это так за пивом проехаться))
krolikoff_net    08.08.2018, 11:23
Оценка:  0
krolikoff_net
Чисто городской электрокарчик. Цена вообще халявная -8 зарплат.
гость  (аноним)  08.08.2018, 11:10
Оценка:  -1
гость
Ахаха
На кого рассчитана эта убогая драндулетка ! КитаеБляха !
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