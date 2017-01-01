Названы 3 самых популярных электрокара в Украине

Спрос на электромобили в Украине вырос на 64%.

С января по июль 2018 года украинцы приобрели 2490 электромобиля, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 84% из всех приобретенных авто были б/у. Об этом пишет Укравтопром.

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Приобретая электромобиль, украинцы чаще всего останавливали свой выбор на Nissan Leaf. В результате эта модель по итогам семи месяцев сформировала почти 2/3 рынка электромобилей. Всего с начала года украинскую прописку получили 1621 Лифов.

Вторым по популярности стал BMW i3 – 182 шт.

BMW i3 занял второе место wikipedia.org

Замыкает лидерскую тройку Tesla Model S – 123 шт.

Tesla Model S - третье место wikipedia.org

Также в десятку самых востребованных электрокаров вошли: Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 шт; SMART Fortwo – 69 шт; Tesla Model Х – 57 шт; KIA Soul EV – 53 шт.; VOLKSWAGEN е-Golf – 52 шт; TOYOTA RAV-4 EV – 46 шт.; FIAT 500е – 37 шт.

Ранее сообщалось о том, что водители-староверы боятся беспилотников.