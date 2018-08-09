Какие авто лучше всего подходят для работы в такси

Автомобиль для такси должен быть недорогим, комфортным, ремонтопригодным.

Выбрать надежный и недорогой автомобиль для такси в Украине задача непростая, однако все же выполнимая. Специалисты подготовили ТОП машин, которые идеально подойдут для таксопарков.

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Первую позицию в перечне завоевал французский Renault Logan. С этим автомобилем фактически нет трудностей в плане обслуживания и работы. В подкапотном пространстве ТС находиться 1,6-литровый 82-сильный движок. Кроме него предусмотрен и 113-сильный мотор. Оба двигателя работают в тандеме с “механикой“ или “автоматом“.

На второй строчке расположился корейский Hyundai Solaris, обладающий 1,4- и 1,6-литровыми установками мощностью в 100 и 123 “коня“, который работает в паре с АКПП и МКПП.

Hyundai Solaris wikipedia.org

Тройку лидеров закрыл LADA Largus, оснащен бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 и 106 “лошадей“.

LADA Largus wikipedia.org

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