Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Какие авто лучше всего подходят для работы в такси

Комментариев: 3
Автомобиль для такси должен быть недорогим, комфортным, ремонтопригодным.
Dacia Logan - максимально простой и недорогой в обслуживании
Dacia Logan - максимально простой и недорогой в обслуживании
wikipedia.org

Выбрать надежный и недорогой автомобиль для такси в Украине задача непростая, однако все же выполнимая. Специалисты подготовили ТОП машин, которые идеально подойдут для таксопарков.

Читай также: Автомобильный секонд-хенд: ТОП-5 самых популярных машин

Первую позицию в перечне завоевал французский Renault Logan. С этим автомобилем фактически нет трудностей в плане обслуживания и работы. В подкапотном пространстве ТС находиться 1,6-литровый 82-сильный движок. Кроме него предусмотрен и 113-сильный мотор. Оба двигателя работают в тандеме с “механикой“ или “автоматом“.

На второй строчке расположился корейский Hyundai Solaris, обладающий 1,4- и 1,6-литровыми установками мощностью в 100 и 123 “коня“, который работает в паре с АКПП и МКПП.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
wikipedia.org

Тройку лидеров закрыл LADA Largus, оснащен бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 и 106 “лошадей“.

LADA Largus
LADA Largus
wikipedia.org

Ранее сообщалось о ТОП-10 самых популярных авто в Украине.

Поделись:
Теги: авто для такси, LADA Largus, Hyundai Solaris, Renault Logan
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Gerda-50    09.08.2018, 11:06
Оценка:  0
Gerda-50
Так и так давно известно что это про ватный сайт !
гость  (аноним)  09.08.2018, 10:22
Оценка:  +1
гость
Обзор взят исходя из реалий Российского рынка и примеры тоже. Логан/Акцент/Ларгус все сделаны в России, и ценник на них там ниже чем на другие. У нас Ларгус не продается практически вообще. В очередной раз удивили безмозглым копированием всего на автоматику, то какие-то ТОПы с американских рынко, т
SERGE_M    09.08.2018, 09:59
Оценка:  +2
SERGE_M
Чи спонсором цьго ресурсу є путло ?
SERGE_M    09.08.2018, 09:59
Оценка:  +2
SERGE_M
"который обрел популярность среди таксистов не только в России"
При чому тут па-раша?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь