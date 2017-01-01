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Под Запорожьем укладывают асфальт со стеклом

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Это новая технология - асфальтобетонную смесь добавляют жидкое стекло.
В Вольнянске ремонтируют дорогу по европейской технологии
В Вольнянске ремонтируют дорогу по европейской технологии
zabor.zp.ua

В Запорожской области в городе Вольнянск начали укладывать асфальт по новой технологии.

Об этом сообщает местное издание ZаБор.

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Работники предприятия Запорожстеклофлюс ремонтируют дорогу, добавляя жидкое стекло в соотношении 8-12%.

Такая технология должна увеличить срок эксплуатация. Также асфальт будет быстрее застывать. Вместо 28 дней на это понадобится 3-4 дня, а весь участок должен прослужить до 14 лет. 

Эту технологию на Запорожском стекольном заводе пытаются внедрить уже давно,  но с запорожской мэрией у предприятия договориться не получилось.

Ранее Кличко рассказал, сколько времени нужно на ремонт Шулявского моста.

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Теги: асфальт со стеклом, запорожье, ремонт дорог, украина
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