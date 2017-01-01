Под Запорожьем укладывают асфальт со стеклом
Это новая технология - асфальтобетонную смесь добавляют жидкое стекло.
В Запорожской области в городе Вольнянск начали укладывать асфальт по новой технологии.
Об этом сообщает местное издание ZаБор.
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Работники предприятия Запорожстеклофлюс ремонтируют дорогу, добавляя жидкое стекло в соотношении 8-12%.
Такая технология должна увеличить срок эксплуатация. Также асфальт будет быстрее застывать. Вместо 28 дней на это понадобится 3-4 дня, а весь участок должен прослужить до 14 лет.
Эту технологию на Запорожском стекольном заводе пытаются внедрить уже давно, но с запорожской мэрией у предприятия договориться не получилось.
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