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В Одессе засветился сверхмощный Corvette на иностранных номерах

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В Таирово Одесской области заметили заряженный Chevrolet Corvette Z06.
Разгон спорткара до сотни занимает 3,2 с
Разгон спорткара до сотни занимает 3,2 с
instagram.com/carsmirage

Chevrolet Corvette Z06 долгое время считался самым мощным в ситории бренда и только недавно уступил лидерство Corvette ZR1 2018.

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Спорткар оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 650 л. с. и с огромным крутящим моментом в 880 Н·м. Максимальная скорость Chevrolet Corvette составляет 320 км/ч.

Corvette Z06 оснащен адаптивными амортизаторами
Corvette Z06 оснащен адаптивными амортизаторами
instagram.com/carsmirage

На выбор доступны 7-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. В любом случае разгон до сотни занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Chevrolet Corvette стоит от $80 тыс в США
Chevrolet Corvette стоит от $80 тыс в США
instagram.com/carsmirage

instagram.com/carsmirage

На фото обращают на себя внимание именные грузинские номера. 

Ранее сообщалось о том, что владелец “евробляхи“ получил штраф в 1,2 млн гривен.

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Теги: Chevrolet Corvette Z06, украина, одесса, таирово
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.08.2018, 12:42
Оценка:  0
гость
ситория она такая
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