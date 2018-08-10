В Одессе засветился сверхмощный Corvette на иностранных номерах
В Таирово Одесской области заметили заряженный Chevrolet Corvette Z06.
Chevrolet Corvette Z06 долгое время считался самым мощным в ситории бренда и только недавно уступил лидерство Corvette ZR1 2018.
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Спорткар оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 650 л. с. и с огромным крутящим моментом в 880 Н·м. Максимальная скорость Chevrolet Corvette составляет 320 км/ч.
На выбор доступны 7-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. В любом случае разгон до сотни занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
На фото обращают на себя внимание именные грузинские номера.
Ранее сообщалось о том, что владелец “евробляхи“ получил штраф в 1,2 млн гривен.
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