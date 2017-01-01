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В США мощный град разбил 400 автомобилей

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Всего пострадали 14 человек.
Град в размер теннисного мяча
Град в размер теннисного мяча
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В США штат Колорадо накрыл гигантский град. Вследствие непогоды пострадали 14 человек и было разбито около 400 авто.

Об этом сообщает auto.24tv.ua со ссылкой на ABC News.

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“Около трех часов пополудни начался шторм с осадками, что застал в зоопарке около 3600 посетителей – большинство людей успело найти укрытие, но 14 человек все же ощутили на себе силу природы. Восемь человек позже отправили в больницу. Зоопарк сообщил, что градом убило двух птиц. Также более 400 автомобилей, находившихся на парковке зоопарка, были повреждены огромными градинами“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как выглядит самое большое такси в мире.

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Теги: сша, колорадо, град
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