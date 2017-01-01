Как аферисты разводят "евробляхеров": 200 долларов за номер

Мошенники воруют автомобильные номера, а потом требуют выкуп.

По словам юриста, утерянный номер может потом всплыть в ДТП olx.ua

Мошенники в Украине “охотятся“ на собственников автомобилей на еврономерах и придумывают новые схемы обмана. В результате можно не только потерять деньги, но и стать фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: “Евробляхи“ в цифрах: Что известно об авто на еврономерах

На днях с автомобиля Александра Белошицкого сняли номерные знаки. На лобовом стекле оставили номер мобильного телефона. Когда парень позвонил по этому номеру, ему сообщили, что номера вернут за 200 долларов.

“Грабители зачастую прячут эти номера. Позвонил своим родным и близким, мы начали шуршать по всему массиву , где я живу, и нашли недалеко, возле мусорника, мои номера. Потом я переклеил их на суперклей, думаю, грабители вряд ли снимут“, – рассказывает Александр.

Под прицелом преступников оказались также солидные авто – за считанные секунды с машин снимают фирменные значки и фары, стоимость которых в среднем стартует от 10 тысяч гривен.

Читай также: “Евробляхи“ часто используют уголовники для совершения преступлений - Шкиряк

Адвокат Вадим Дынник предупреждает – те, кто платят выкуп мошенникам, только развивают преступную схему. Эксперт советует заранее позаботиться о мощном креплении фар и номерных знаков. В любом случае нужно вызывать полицию, советует адвокат.

Чтобы ваш номер нигде, не приведи Господи, не всплыл потом в каких-либо ДТП, преступлениях. Часто преступники используют номера для отвода глаз, и потом будет очень много вопросов – где была машина, где были вы, – предупреждает Дынник

Ранее сообщалось о том, что привезти авто на литовских номерах стало сложнее.