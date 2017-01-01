Украинец разработал электромобиль за 10 тысяч гривен
Украинский изобретатель переоборудовал старый автомобиль.
В Закарпатье изобретатель переоборудовал старый Trabant. Теперь мужчина тратит 10 гривен на каждые 100 километров пробега.
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Trabant оборудован электродвигателем и и несколькими свинцовыми аккумуляторами. По словам изобретателя, конструкция недорогая.
Ранее сообщалось о том, что украинец из Кропивницкого удивил самодельным авто. Мужчина проживает в поселке Китайгород Александровского района.
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