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Украинец разработал электромобиль за 10 тысяч гривен

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Украинский изобретатель переоборудовал старый автомобиль.
Закарпатская Tesla
Закарпатская Tesla
Скриншот видео

В Закарпатье изобретатель переоборудовал старый Trabant. Теперь мужчина тратит 10 гривен на каждые 100 километров пробега.

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Trabant оборудован электродвигателем и и несколькими свинцовыми аккумуляторами. По словам изобретателя, конструкция недорогая.

Ранее сообщалось о том, что украинец из Кропивницкого удивил самодельным авто. Мужчина проживает в поселке  Китайгород Александровского района.

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Теги: украина, электромобиль, самодельный электромобиль
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