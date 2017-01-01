Сколько власти зарабатывают на киевских парковках

Киевские водители за первое полугодие заплатили около 23 миллионов гривен.

В первом полугодии 2018 года Киев заработал на парковках около 23 миллионов гривен. Это максимальный показатель – уточнили в администрации.

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Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Симонов в Facebook

“За первое полугодие 2018-го уплачено более 23 млн грн в бюджет Киева“, - написал Симонов.

Сейчас департамент работает над созданием перехватывающих парковок у станций метро. С августа 2017-го в Киеве действует безналичная система оплаты за парковку.

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