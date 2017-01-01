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Сколько власти зарабатывают на киевских парковках

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Киевские водители за первое полугодие заплатили около 23 миллионов гривен.
Киевские власти обещают навести порядок на дорогах
Киевские власти обещают навести порядок на дорогах
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В первом полугодии 2018 года Киев заработал на парковках около 23 миллионов гривен. Это максимальный показатель – уточнили в администрации.

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Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Симонов в Facebook

“За первое полугодие 2018-го уплачено более 23 млн грн в бюджет Киева“, - написал Симонов.
Сейчас департамент работает над созданием перехватывающих парковок у станций метро. С августа 2017-го в Киеве действует безналичная система оплаты за парковку.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве вандалы поджигают авто. Эксперты дали советы, как уберечься.

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Теги: украина, киев, парковки, сколько заработали на парковках
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