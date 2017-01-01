В РФ продают крутой Москвич за 75 тысяч долларов

Этот автомобиль был собран в Англии, его собрали из элементов сгнившего кузова.

В Санкт-Петербурге КБ им. Смирнова продает Москвич 434П с правосторонним расположением. Цена – 5 миллионов рублей или около 75 тысяч рублей.

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Москвич, который продает “КБ им. Смирнова“, был привезен из Великобритании в виде фрагментов сгнившего кузова, и был восстановлен до оригинального состояния в одной из реставрационных мастерских в Подмосковье.

Салон реставрированного Москвича motor.ru

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Машину стилизовали под гоночный автомобиль безопасности: снабдили ее проблесковыми маячками, большой табличкой “Safety car“ на крыше, широкими спортивными колесами и наклейками с логотипом Satra Motors.

Ранее сообщалось о том, что украинец сконструировал новый кабриолет Волга.