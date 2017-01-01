Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В РФ продают крутой Москвич за 75 тысяч долларов

Комментариев: 0
Этот автомобиль был собран в Англии, его собрали из элементов сгнившего кузова.
Грузоподъемность машины составляла 400 килограммов
Грузоподъемность машины составляла 400 килограммов
motor.ru

В Санкт-Петербурге КБ им. Смирнова продает Москвич 434П с правосторонним расположением. Цена – 5 миллионов рублей или около 75 тысяч рублей.

Читай также: В Украине засветилась необычная Славута

Москвич, который продает “КБ им. Смирнова“, был привезен из Великобритании в виде фрагментов сгнившего кузова, и был восстановлен до оригинального состояния в одной из реставрационных мастерских в Подмосковье.

Салон реставрированного Москвича
Салон реставрированного Москвича
motor.ru

motor.ru

motor.ru

Машину стилизовали под гоночный автомобиль безопасности: снабдили ее проблесковыми маячками, большой табличкой “Safety car“ на крыше, широкими спортивными колесами и наклейками с логотипом Satra Motors.

Ранее сообщалось о том, что украинец сконструировал новый кабриолет Волга.

Поделись:
Теги: россия, москвич, тюнинг, реставрация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: motor.ru

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь