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В США продают мощный Range Rover с двигателем V12 от "семерки" BMW

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В салоне внедорожника появились кожаные кресла Recaro
В салоне внедорожника появились кожаные кресла Recaro
bringatrailer.com

В США продают переоборудованный Range Rover с двигателем V12 от “семерки“ BMW.  Авто сохранило оригинальную полноприводную трансмиссию и четырехдиапазонную автоматическую коробку передач.

Об этом сообщает Мотор.

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Помимо нового агрегата, отдача которого составляет 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, Range Rover получил раздаточную коробку LT230 от “Дэфендера“, другие амортизационные стойки и пружины, а также 17-дюймовые колесные диски и раздвоенную выхлопную систему.

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.

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Теги: Range Rover, сша, продажа
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