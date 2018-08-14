В США продают мощный Range Rover с двигателем V12 от "семерки" BMW

Стоимость автомобиля составляет 13 тысяч 750 долларов.

В США продают переоборудованный Range Rover с двигателем V12 от “семерки“ BMW. Авто сохранило оригинальную полноприводную трансмиссию и четырехдиапазонную автоматическую коробку передач.

Об этом сообщает Мотор.

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Помимо нового агрегата, отдача которого составляет 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, Range Rover получил раздаточную коробку LT230 от “Дэфендера“, другие амортизационные стойки и пружины, а также 17-дюймовые колесные диски и раздвоенную выхлопную систему.

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращается ГАИ.