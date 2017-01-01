ТОП-5 самых удачных автопремьер 2018 года в Украине

С начала нынешнего года в Украине появилось более полусотни новинок.

Презентованная в начале года новая Toyota Camry – один из самых успешных дебютов нынешнего года. По данным AUTO-Consulting, Camry – безусловный лидер продаж в своем классе. Заслуженный лидер. Рост продаж по сравнению с прошлым годом – 85%. Вот что значит грамотный маркетинг.



Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Читай также: Украина превращается в свалку старых дизельных авто из ЕС

Обновленный KIA Sportage – тоже одна из самых удачных премьер нынешнего года. После обновлений, в новых комплектациях и с новой ценой, Sportаge возвращает себе

позиции лидера продаж. И не только в своем классе.

KIA Sportage wikipedia.org

У малыша Citroen C1 – удачный старт. Он сразу оказался на первом месте по продажам среди конкурентов-“малышей“ по итогам 7 месяцев 2018 г.

Citroen C1 wikipedia.org

Читай также: В Украине засветилась необычная Славута

Peugeot 108 идет по пятам за лидером и родственным Citroen С1. Эти французские “малыши“ пришлись по душе покупателям, даже не смотря на повышение цены по сравнению с предыдущими поколениями С1 и 108.

Peugeot 108 wikipedia.org

Новый Infiniti Q50 занимает практически ту же позицию, что и в прошлом году. Стабильность – тоже неплохой результат.

Infiniti Q50 wikipedia.org

Ранее сообщалось о том, как в Украине выбить деньги за поврежденное из-за ям авто.