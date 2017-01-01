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ТОП-5 самых удачных автопремьер 2018 года в Украине

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С начала нынешнего года в Украине появилось более полусотни новинок.
Toyota Camry
Toyota Camry
Getty Images

Презентованная в начале года новая Toyota Camry – один из самых успешных дебютов нынешнего года. По данным AUTO-Consulting, Camry – безусловный лидер продаж в своем классе. Заслуженный лидер. Рост продаж по сравнению с прошлым годом – 85%. Вот что значит грамотный маркетинг. 

 Об этом сообщает AUTO-Consulting.

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Обновленный KIA Sportage – тоже одна из самых удачных премьер нынешнего года. После обновлений, в новых комплектациях и с новой ценой, Sportаge возвращает себе

позиции лидера продаж. И не только в своем классе. 

KIA Sportage
KIA Sportage
wikipedia.org


У малыша Citroen C1 – удачный старт. Он сразу оказался на первом месте по продажам среди конкурентов-“малышей“ по итогам 7 месяцев 2018 г. 

Citroen C1
Citroen C1
wikipedia.org

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Peugeot 108 идет по пятам за лидером и родственным Citroen С1. Эти французские “малыши“ пришлись по душе покупателям, даже не смотря на повышение цены по сравнению с предыдущими поколениями С1 и 108. 

Peugeot 108
Peugeot 108
wikipedia.org


Новый Infiniti Q50 занимает практически ту же позицию, что и в прошлом году. Стабильность – тоже неплохой результат. 

Infiniti Q50
Infiniti Q50
wikipedia.org

Ранее сообщалось о том, как в Украине выбить деньги за поврежденное из-за ям авто.

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Теги: украина, авто, автопремьеры, топ
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