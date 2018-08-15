Красотка из семейства Кардашян показала свои тачки
Девушка похвасталась новеньким Mercedes-Benz G550 4 × 4.
Красотка из семейства Кардашян показала свои тачки
© instagram@kyliejenner
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Красотка из семейства Кардашян показала свои тачки
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Кайли Дженнер опубликовала фотографии нового приобретения – Mercedes-Benz G550 4 × 4. Несмотря на довольно юный возраст (девушке 21), у красотки имеется уже 2 эксклюзивных авто.
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Mercedes-Benz G550 4 × 4 был выполнен в известной автомастерской West Coast Customs. “Гелик“ оттюнинговали, поставив его на 24-дюймовые колеса.
Кроме “Гелика“ у Кайли есть Lamborghini Aventador SV Roadster.
Ранее сообщалось о том, что украинец разработал электромобиль за 10 тысяч гривен. В Закарпатье изобретатель переоборудовал старый Trabant. Теперь мужчина тратит 10 гривен на каждые 100 километров пробега.
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